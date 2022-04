Vlăduța Lupău, declarații emoționante despre problemele de sănătate avute înainte de a rămâne însărcinată

Vlăduța Lupău este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată cu primul copil. Vedeta și soțul ei, Adi Rus, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a acestuia, iar cei doi au dezvăluit recent că vor avea un băiețel. Cu toate acestea, sarcina vedetei vine și cu interdicții din partea medicilor, mai ales din cauza problemelor anterioare cu care s-a confruntat artista.

Vlăduța Lupău a vorbit pentru prima dată despre faptul că problemele de sănătate cu care s-a confruntat au dus la pierderea a două sarcini. Invitată în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, Vlăduța Lupău a povestit că, după multe investigații și analize, a aflat că suferă de o boală, motiv pentru care nu putea să rămână însărcinată, așa că a decis să se opereze, apoi să urmeze un tratrament pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut.(…) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe.(…) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat Vlăduța Lupău în podcast-ul lui Mihai Morar.

Artista a povestit că mai multe persoane i-au spus că suferă de aceeași afecțiune ca și ea și că le recomandă neapărat o vizită la doctor deoarece este o boală care poate recidiva.

„Multe fete mi-au spus că trec prin ce am trecut eu, le sfătuiesc așa, eu am trecut până am ajuns la decizia de a mă opera pentru că boala asta nu are leac prin tratament, acum nu sunt eu medic, dar am fost pe la mulți medici până am ajuns la operație. Endometrioza asta este o boală a secolului la femei, care nu are așa o deslușire din ce cauză, de unde, care e motivul apariției acestei boli și ea tot crește, crește și, mai mult decât atât, chiar dacă o operezi, poate să recidiveze.”, a mai adăugat Vlăduța Lupău.