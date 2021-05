Virgil Ianțu vorbește despre viața de familie și relația cu fiica sa, Jasmina

Virgil Ianțu se numără printre cei mai apreciați oameni de televiziune. De-a lungul anilor a prezentat mai multe formate care s-au dovedit a fi de succes.

De 18 ani, Virgil Ianțu formează un cuplu cu Roxana Alexandru, alături de care are și o fiică, pe nume Jasmina. Într-un interviu pentru revista Unica, prezentatotul TV în vârstă de 50 de ani a făcut mărturisiri sincere despre viața de familie și timpul petrecut alături de partenera lui și fiica lor. „Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp. Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii. Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele.”

În ceea ce privește relația cu fiica lui, Jasmina, Virgil Ianțu a menționat că încă de la o vârstă fragedă a pus preț pe comunicare și în ciuda perioadei specifice adolescenței, consideră că să fii tată de fată e cel mai frumos lucru din lume. „Cu toate toanele perioadei, cred că suntem niște părinți fericiți. A contat mult comunicarea cu ea de când era foarte mică și comunicarea între noi doi, ca părinți. Mulțumim lui Dumnezeu și, bineînțeles, Jasminei, că nu avem probleme majore și asta mă face să spun că să fii tată de fată este cel mai frumos lucru din lume! Ce fericiți suntem că Jasmina s-a gândit să ne aleagă pe noi!”, a adăugat prezentatorul TV pentru sursa citată anterior.

Nu este pentru prima dată când Virgil Ianțu vorbește despre relația specială pe care o are cu Jasmina. „E apropiată și de mama ei, și de mine, în aceeași măsură, și suntem norocoși din punctul acesta de vedere, vorbim despre absolut orice. Nu există subiect tabu, asta înseamnă o comunicare mai bună, pentru că așa am început relația cu ea”, declara Virgil Ianțu în trecut într-un interviu pentru Libertatea.

În urmă cu ceva timp, Virgil Ianțu a povestit și despre motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum cu partenera lui. „Ea ştie, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar…”, a spus Virgil Ianțu. „S-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot şi l-am întrebat cum putem face ca în faţa lui Dumnezeu să ne cununăm? El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că aşa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru şi nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi şi Padre nu stă un funcţionar public şi o foaie din asta… Aşa e de când e lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ştampilă şi cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în faţa lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l minţim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea.

Tatăl meu a fost preot, eu respect regulile, dar mă gândeam că există totuşi o variantă doar pentru sufletul nostru. Nu există şi eu cred că ar trebui reglementată. Nu vreau să stau după acte. Urăsc actele. Dacă nu ar exista contract, din punctul meu de vedere, ar fi perfect: Ce am zis că facem? Asta facem şi ne dăm mâna. Punct. Şi înregistrăm, că mai uiţi. Ar fi suficient”, a explicat Virgil Ianțu.

