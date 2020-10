Cum arată Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu

Pe Virgil Ianțu îl știm cu toții prin prisma emisiunilor pe care le-a prezentat de-a lungul timpului, însă puțini știu ce fiică superbă are! Jasmina are 15 ani și este fiica pe care prezentatorul TV o are cu partenera sa, Roxana, alături de care formează un cuplu de peste 14 ani.

Cu toate că Virgil Ianțu este o persoană publică, despre Jasmina nu am spune același lucru, însă tatăl ei postează des pe rețelele de socializare fotografii cu ea. Relația celor doi este una extrem de apropiată, și, cel mai important, au o comunicare deschisă. „În general, îi explic ce e bine, de ce trebuie să aibă grijă, vorbim chiar și despre alimentație, despre absolut orice… Dar și care sunt consecințele în cazul în care nu respectă ce îi spunem. Mergem pe încredere, dar și pe argumentare. Zilnic trebuie să ne asigurăm că mesajele noastre ca părinți ajung la ea și că le și asimilează, că nu trec pe lângă”, declara Virgil Ianțu în urmă cu un an într-un interviu pentru Libertatea.

„E apropiată și de mama ei, și de mine, în aceeași măsură, și suntem norocoși din punctul acesta de vedere, vorbim despre absolut orice. Nu există subiect tabu, asta înseamnă o comunicare mai bună, pentru că așa am început relația cu ea”, a adăugat prezentatorul TV.

În ceea ce privește planurile de viitor, Jasmina are mai multe pasiuni, cum ar fi moda, muzica sau dansul. „Mă pasionează să mă îmbrac. Îmi place să îmi creez singură anumite haine. Le fac singură. Le cos, le tai, le fac. M-am gândit să fiu designer sau poate model. (..) Îmi place foarte mult să cânt, dar nu o fac pentru că îmi este rușine. Îmi mai place și să dansez”, a declarat Jasmina pentru revista Viva.

Cu toate astea, Jasmina nu ignoră ideea de a avea o carieră și în televiziune. „Mă atrage lumea televiziunii. Îmi place arta. Mi se pare cam dificil să fii prezentator TV”, a mai spus ea pentru sursa mai sus menționată.

