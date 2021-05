Cum arată la doi ani Alexandru, fiul lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pîrva

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt împreună de mai mulți ani. Cei doi artiști au împreună și un băiețel pe nume Alexandru.

Până acum, atât Lavinia Pîrva, cât și Ștefan Bănică au păstrat discreția cu privire la fiul lor și nu au făcut publice imagini cu chipul acestuia. Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, când Lavinia Pîrva a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare alături de fiul ei, Alexandru.

Lavinia Pîrva l-a fotografiat pe micuț acasă, în sufragerie, după ce a împrăștiat jucăriile în toată camera. E fotografiat de la spate, are părul blond și se poate observa că poartă un tricou în dungi. „După un somn prelungit de prânz, suntem unul mai energic decât celălalt! Puși pe șotii și pe împrăștiat cât mai multe jucării! Cu cât mai mare e dezordinea, cu atât suntem mai fericiți”, a scris Lavinia Pîrva în dreptul fotografiei.

Fanii cântăreței au remarcat poza imediat și i-au lăsat o mulțime de aprecieri și comentarii. „Așa blond? (…) De ce nu pui poze cu fața copilului ca să-l putem vedea și noi.… (…) Și el are ochi albaștri ca frații lui?”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de fani.

În luna octombrie a anului trecut, Lavinia Pîrva a vorbit în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de pe PRO TV despre schimbările care au apărut în viața ei de când a venit pe lume Alexandru. „Copilul meu mă solicită total. Este genul de copil bombă cu ceas. Sunt foarte fericită cu Alexandru. Doarme noaptea, ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru în lumea lui și mă simt extraordinar de bine”, povestea artista la vremea respectivă.

Lavinia Pîrva a făcut declarații și despre anumite zvonuri care au circulat în presă, potrivit cărora ea și Ștefan Bănică ar divorța, după ce artista a fost surprinsă fără verighetă. Ea a dezvăluit motivul pentru care nu poartă verighetă. „Eu nu am purtat verighetă și nu prea port. Și nu e ceva nou. Ștefan are multe inele și are și verigheta. Eu nu prea port accesorii. Verigheta e în sufletul nostru, asta e foarte clar. Și nici nu simt nevoia să mă justific. Dar nu divorțez, sunt foarte bine. O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul. Important este să fie bine în familie, să fie armonie”, a spus Lavinia Pîrva pentru „Xtra Night Show.”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt împreună din 2013, iar în 2017 s-au căsătorit în secret în Bulgaria. În mai 2019, Lavinia a devenit pentru prima dată mamă.

Foto: Instagram