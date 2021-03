Lavinia Pîrva face treninguri cu mască de protecție inclusă. Cum arată creațiile vedetei?

Lavinia Pîrva face business deja de ceva vreme, soția lui Ștefan Bănică Jr. decizând să își deschidă un shop online prin intermediul căruia să își suplimenteze veniturile. Astfel, aceasta pune la dispoziția fanelor și clientelor ei haine cu tentă casual, inspirate de cele de antrenament. Ideea, a declarat aceasta, i-a venit după nașterea fiului ei, în mai 2019. Pentru că luat mai multe kilograme decât și-ar fi dorit în timpul sarcinii, când a suferit din cauza retenției de apă, Pîrva a decis să deschidă o afacere online cu treninguri. Mișcarea a fost mai mult decât inspirată, dacă ținem cont de faptul că în anul care a trecut fiecare dintre noi a purtat mai mult ca oricând îmbrăcăminte foarte comodă.

Acum, Lavinia Pîrva face și inovații – recent, vedeta a lansat o linie de treninguri care includ și mască de protecție, foarte utile în această perioadă. „Am luat destul de multe kilograme în sarcină, am avut retenţie de apă. Am slăbit spectaculos acum. Dar nu mai încăpeam la un moment dat în nimic. Are mult succes acest proiect. La mine a fost o necesitate. Am făcut lucruri pe care le-aș fi purtat eu. Eu nu mă numesc designer. Creez treninguri, care pot fi purtate și-n în club, la terase, nu doar acasă. Deocamdată fac doar haine de dame. O sa fac și de băr­baţi”, a declarat vedeta pentru emisiunea TV Xtra Night Show.

Dincolo de faptul că își concepe hainele, Lavinia Pîrva face și modeling pentru site-ul ei. Chiar ea este, de altfel, imaginea treningului cu mască, un produs realizat din bumbac, care constă în pantaloni conici și un hanorac prevăzut cu glugă și guler, dar cu o mască cu fermoar, pentru protecție. Un astfel de trening cu mască inclusă costă 470 de lei, dar în general modelele produse de vedetă ajung la prețuri între 300 și 500 de lei.

