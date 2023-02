Victoria Răileanu, detalii despre creșterea copilului ei, după divorțul de Conrad Mericoffer: „Mă sperie foarte tare”

Victoria Răileanu este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe din România, care a jucat în filme și seriale de succes de la noi și care se poate mândri cu o carieră înfloritoare. Deși mulți o cunosc de pe micile ecrane, puțini știu detalii din viața personală și despre familia ei. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer, alături de care are și un băiețel superb, pe nume Carol.

Vedeta și tatăl copilului ei au divorțat în urmă cu trei ani, iar aceasta a început o nouă poveste de dragoste. Ba mai mult, Victoria Răileanu s-a logodit recent în Paris, declarându-se o femeie împlinită. În ceea ce privește relația cu fiul ei, Victoria este foarte atentă la educația pe care i-o oferă lui Carol și se confruntă, ca mulți părinți, cu temeri legate creșterea acestuia.

Astfel actrița a dezvăluit că este speriată de ritmul alert în care tehnologia evoluează și cât de mult face parte din viețile copiilor. Vedeta a declarat pentru fanatik.ro că este foarte atentă cu timpul pe care Carol îl petrece în fața unui ecran și a stabilit limite în această privință. De asemenea, deși i-a oferit libertate copilului pentru a se responsabiliza, Victoria a declarat că este încă temătoare.

„Mă sperie foarte tare faptul că tehnologia își pune tot mai mult amprenta încă de la vârste fragede. Mă sperie tot accesul ăsta atât de facil la tehnologie. Mi-e teamă pentru creierul nostru, eu lucrând și cu mulți adolescenți și văd cum îi afectează. Ca mamă, sunt mai strictă din punctul ăsta de vedere. Îi dau telefonul doar în anumite zile, iar pe Nintendo are voie la fel, în anumite zile. Știu că se supără pe mine, dar o să-mi mulțumească pentru asta. Mă bucur că eu am fost ferită de nebunia asta cu tehnologia.Îl las să fie și liber. Are deja traseele lui, merge până la magazinul din colț sau, uneori, îmi zice că vine el cu trotineta și eu vin în spate cu mașina. Dar pe drum tremur toată, îți dai seama. „ a povestrit actrita pentru fanatik.ro.