Actrița Victoria Răileanu are un nou partener. Prima fotografie cu cei doi

Victoria Răileanu, cunoscută pentru rolul Micky din serialul românesc „VLAD”, trăiește o nouă poveste de dragoste. La trei ani de când a divorțat de actorul Conrad Mericoffer, actrița a împărtășit cu fanii ei câteva detalii despre relația cu actualul partener.

Victoria Răileanu a publicat pe contul personal de Instagram o imagine în care este într-o ipostază tandră alături de iubitul ei, Adrian. Fotografia cu cei doi a fost însoțită de o descriere în cadrul căreia actrița a făcut mărturisiri despre relația lor, dar și despre cum a decurs prima lor întâlnire. Cei doi formează un cuplu de un și câteva luni.

„First date – nicio așteptare nici de la el, nici de la ea. 3 sticle de apă plată mai târziu ea îi complimentează adidașii. El, instant, îi complimentează ochii. Ea roșește. 7 ore mai târziu ea își spune „da, drăguț! Dacă e și puțin nebun, e perfect.” Little did she know că tipul are doza perfectă de nebunie. D’aia sănătoasă.

Un an și două luni mai târziu se ceartă pe tablou sau print în casă. Nu pot rămâne supărați unul pe altul. „Nu mai punem nimic!! Dă-le-ncolo de tablouri și printuri.”

Un an și două luni mai târziu she’s still in love și nu-i e rușine”, a fost mesajul transmis de Victoria Răileanu pe Instagram.