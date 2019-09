Un interviu de acum 21 de ani dezvăluie ce credea Jennifer Lopez despre actrițele de la Hollywood

Nu mai este un secret faptul că Jennifer Lopez are o carieră de succes. Însă, în urmă cu 21 de ani, a acordat un interviu celor de la Movieline, în care a făcut mai multe comentarii privind viața mai multor colege de ale ei, actrițe și cântărețe.

Jennifer Lopez s-a aflat în jurul unei controverse din cauza declarațiilor pe care le făcea despre Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, Winona Ryder sau Salma Hayek. În acel moment, Jennifer Lopez se bucura de un adevărat succes la Hollywood, mai ales pentru rolurile din filmele „Anaconda” și „Money Train.”

Când a fost întrebată ce părere are despre Cameron Diaz, Jennifer Lopez a spus că „este un model norocos căruia i s-au oferit destule oportunități cu care mi-aș fi dorit să facă mai mult. Este frumoasă și este o prezență plăcută. Atunci când primește indicații, poate fi bună,” a declarat Jennifer Lopez.

Însă, atunci când a fost întrebată despre Gwyneth Paltrow a avut o reacție extrem de interesantă. „Spune-mi cu ce se ocupă. Jur, nu îmi amintesc în ce filme a jucat. Am auzit mai multe despre ea și Brad Pitt decât am auzit despre cariera ei.”

