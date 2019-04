Turneul oficial al Prințului Charles și al Ducesei Camilla ar putea oferi un indiciu despre nașterea bebelușului Sussex

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat zilele trecute că nașterea primului lor copil va fi un moment privat, alegând să nu procedeze la fel ca Prințul William și Kate Middleton, așadar fanii nu pot decât să se întrebe când va avea loc acest eveniment și ce indicii pot găsi între timp.

Se pare că turneul regal al Prințului Charles poate fi un indiciu foarte bun în privința perioadei în care va naște Meghan Markle. Charles și Camilla Parker-Bowles vor vizita Germania între 7-10 mai, iar asta ar putea însemna că bebelușul se va naște la finalul lunii aprilie.

Just announced: The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall will visit Germany from 7th-10th May 2019.

TRHs visit is at the request of the British Government and will celebrate the UK-Germany relationship and its enduring importance to both countries. pic.twitter.com/eOJoHkBvBL

— Clarence House (@ClarenceHouse) April 15, 2019