Toma, băiatul adoptat de Horia Brenciu, a împlinit 8 ani. Mesajul emoționant transmis de artist

Toma, băiatul pe care Horia Brenciu și soția lui, Alice Dumitrescu, l-au adoptat în urmă cu mai mulți ani, a împlinit 8 ani, iar artistul a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant.

Pe contul personal de Instagram, Horia Brenciu a publicat o imagine cu Toma, alături de un mesaj înduioșător cu ocazia zilei lui de naștere.

De asemenea, și Alice Dumitrescu a împărtășit pe Instagram o serie de imagini adorabile cu Toma.

Horia Brenciu și partenera lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014, după opt ani de relație.

Artistul și soția lui, Alice Dumitrescu, o au împreună pe Mina, iar producătoarea TV mai are doi copii, pe Andreea și Maria, din relații anterioare. Cântărețul și partenera lui de viață l-au adoptat pe Toma în urmă cu mai mulți ani.

În emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, artistul a vorbit despre cum a decurs adopția fiului său.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: „Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.