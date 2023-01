Surprize la Survivor România 2023! Doi faimoși au părăsit competiția chiar în prima săptămână

Prima săptămână Survivor România 2023 a fost una plină de adrenalină, probe solicitante, discuții agitate între cele două echipe de concurenți, dar și cu un consiliu de eliminare, plin de surprize. Toți colegii din echipa Faimoșilor l-au votat pe Gheboasă pentru eliminare, după ce acesta i-a rugat să-l propună pentru a se întoarce acasă. Lui i s-au alăturat DOC și Maria Constantin la nivel de propuneri, ca urmare a deciziei celor doi purtători de colan de Imunitate.

Consiliul de eliminare Survivor a venit însă cu mari surprize. Maria Constantin a fost eliminată, ea primind cel mai mic număr de voturi din partea fanilor.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.