Suma fabuloasă pe care Jennifer Lopez a primit-o pentru a cânta la o nuntă din India

Jennifer Lopez a fost plătită cu o sumă impresionantă pentru a cânta la o nuntă.

  de ELLE
Suma fabuloasă pe care Jennifer Lopez a primit-o pentru a cânta la o nuntă din India

Potrivit Page Six, Jennifer Lopez a primit 2 milioane de dolari pentru a cânta la nunta dintre Netra Mantena, fiica omului de afaceri Rama Raju Mantena, și antreprenorul tech Vamsi Gadiraju. Show-ul lui Lopez a fost punctul culminant al evenimentului de patru zile organizat în Udaipur, care a reunit nume importante din industria Bollywood, dar și invitați internaționali.

Artista a urcat pe scenă în mai multe ținute spectaculoase, de la un saree roz pal, strălucitor, până la un body negru decupat și un ansamblu auriu. Recitalul a inclus piese iconice din repertoriul ei, precum „Waiting for Tonight” și „Get Right”.

Potrivit imaginilor distribuite pe X,  Jennifer Lopez și-a încheiat show-ul cu un toast dedicat mirilor, care au urcat pe scenă alături de ea.

„Fie ca aceste familii să fie unite în această zi superbă și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți”, a spus artista, ridicând paharul.

Nunta, considerată deja una dintre cele mai opulente ale anului, a inclus și alte momente speciale: prima seară a fost deschisă de DJ Tiësto, urmată de tradiționalele ceremonii sangeet și mehendi. În public s-au aflat numeroase staruri de la Bollywood, de la Dia Mirza la Sophie Choudry, dar și Donald Trump Jr., prezent la eveniment alături de partenera sa, Bettina Anderson.

Jennifer Lopez, declarații despre divorțul de Ben Affleck

Invitată în emisiunea Sunday Morning de la CBS News, Jennifer Lopez a făcut o serie de declarații sincere.

Ea a vorbit în primul rând despre faptul că divorțul intens mediatizat, venit la scurtă vreme după reconcilierea cuplului care avusese o relație la fel de intensă în anii 2000, a declanșat un proces de creștere pe plan personal.

„A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat”, a declarat Jennifer Lopez despre divorțul care a șocat o lume întreagă.

Aceasta a vorbit în continuare despre modul în care a reușit să se împace cu ideea eșecului sentimental pe care l-a traversat odată cu despărțirea care a survenit cu un an în urmă.

„Nu m-a schimbat”, a clarificat Jennifer Lopez despre divorțul de fostul său partener, actorul și regizorul Ben Affleck.

„M-a ajutat să cresc într-un mod în care aveam nevoie să cresc [și] să devin mai conștientă de mine.”, a mai spus aceasta. „Sunt o altă persoană acum decât am fost anul trecut, acum un an și jumătate”, a mai declarat artista în vârstă de 56 de ani.

Pe de altă parte, cântăreața și actrița a explicat și că a găsit un refugiu în muncă, povestind că filmările pentru viitorului ei film, Kiss of the Spider Woman, i-au servit în acest sens în „cele mai bune și cele mai rele vremuri”.

„În fiecare moment de pe platou și în fiecare moment în care munceam la acest rol, am fost atât de fericită”, a spus ea, recunoscând că au fost momente în care nu se simțea grozav atunci când se întorcea acasă de la filmări, fiind nevoită să petreacă timp cu sine și să învețe să treacă peste separare.

„Treci peste asta”, a adăugat Jennifer Lopez despre divorțul prin care a fost nevoită să treacă. De altfel, aceasta a mai spus și că acum se află „într-un loc bun”, apreciind și faptul că vara care tocmai a trecut a fost „probabil cea mai bună” din câte a experimentat până acum.

„M-am distrat atât de mult. Mă pot bucura mai mult de lucruri… Nu mai pun atât de multă presiune pe mine”, a spus ea. „Mi-am dat seama că bucuria constă în trăirea acestor momente și în îmbrățișarea cu adevărat a vieții și a tot ceea ce îți aduce ea.”, a mai dezvăluit Lopez.

Deși a vorbit despre divorț, Lopez nu a ezitat să își laude fostul partener, în vârstă de 53 de ani. Aceasta a subliniat faptul că Ben Affleck a ajutat-o să finanțeze proiectul în care a jucat, după ce ea însăși i-a spus că s-a născut pentru a juca rolul Ingrid Luna în film.

