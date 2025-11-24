Beyoncé, apariție remarcabilă la Grand Prix-ul de Formula 1 din Las Vegas. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile

Beyoncé a întors toate privirile la Grand Prix-ul de la Las Vegas, purtând un costum de curse atractiv.

  de  ELLE.ro
Beyoncé, apariție remarcabilă la Grand Prix-ul de Formula 1 din Las Vegas. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile

Beyoncé a demonstrat că nu trebuie să conduci o mașină ca să intri în cursă, apărând la Marele Premiu de Formula 1 într-o ținută completă de pilot care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte.

Beyoncé a atras toate privirile

În filmările apărute pe rețelele sociale, interpreta albumului „Lemonade” a purtat un catsuit din piele albă, cu fermoar adânc și detalii negre și roșii, sosind la brațul soțului ei, Jay-Z. Costumul era decorat cu un logo Louis Vuitton din cristale aurii, plasat pe bust, lăsat ușor descheiat.

Artista și-a completat apariția îndrăzneață cu cizme stiletto negre, mănuși roșii fără degete și o pereche de ochelari de tip aviator. La un moment dat, vedeta în vârstă de 44 de ani a fost surprinsă ținând în mână un palton negru, în timp ce camerele i-au urmărit intrarea spectaculoasă la eveniment.

Atentă la fiecare detaliu, cântăreața a fost surprinsă și purtând o cască neagră, iar în alte imagini pozând cu o cască albă strălucitoare, acoperită cu logo-urile sponsorilor.

Artista a fost chiar văzută stând în interiorul unei mașini de curse. Jay-Z a optat pentru un look monocrom, complet negru, format din pantaloni și o cămașă peste care purta o jachetă din piele fără guler, plus ochelari de soare.

Fanii din secțiunea de comentarii au fost în extaz să o vadă pe Beyoncé la evenimentul plin de vedete.

„Rockstar-ul a intrat în scenă!”, a exclamat cineva, în timp ce altcineva a completat: „Corpul, ținuta, TOTUL.” „Ooooo, adorăm o REGINĂ a Conceptelor”, a comentat o a treia persoană, iar o a patra a recunoscut: „Am văzut videoclipul ăsta de vreo 100 de ori.” Un alt fan a spus: „Arată ca perfecțiunea.”

 
 
 
 
 
Beyoncé și soțul ei, rapperul în vârstă de 55 de ani, se numără printre multele vedete care au sosit în Las Vegas pentru Formula 1, Ben Affleck, Cynthia Erivo, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones au fost și ei surprinși la Grand Prix.

În timpul unui concert susținut vineri la eveniment, rapperul Machine Gun Kelly a făcut o confesiune inedită, comparându-se cu o mașină de curse: „Și doar ca să știți, nu sunt prea departe de un pilot de F1 când sunt în dormitor, pentru că sunt foarte rapid și îmi ia mult timp să ajung la linia de sosire”, le-a spus el spectatorilor, potrivit Daily Mail.

Regula strictă pe care Beyoncé a încălcat-o pentru fiicele sale

Beyoncé, una dintre cele mai influente figuri ale industriei muzicale, își păstrează reputația de mamă atentă și protectoare, încercând să le ofere copiilor săi o copilărie cât mai normală, în ciuda celebrității sale uriașe. Artista a vorbit adesea despre dorința de a ține familia departe de lumina reflectoarelor, însă, în ultimii ani, lucrurile s-au schimbat treptat, mai ales în ceea ce le privește pe fiicele ei, Blue Ivy și Rumi Carter.

În 2023, Beyoncé avea reguli stricte referitoare la expunerea copiilor săi în fața publicului. Blue Ivy, fiica sa cea mare, acum în vârstă de 13 ani, și-a exprimat dorința de a urca pe scenă alături de mama sa în timpul turneului Renaissance World Tour. Inițial, artista nu a fost de acord, considerând că fiica ei este prea tânără pentru un astfel de pas.

În documentarul său, Renaissance: A Film by Beyoncé, cântăreața a explicat: „Nu credeam că este un loc potrivit pentru o fetiță de 11 ani, pe o scenă de stadion.”

Cu toate acestea, Blue Ivy a continuat să își dorească să participe la spectacol, iar insistența ei a dat rezultate. Beyoncé a cedat, acceptând să o lase să apară într-un singur show. Însă acea apariție s-a transformat rapid într-o prezență constantă, Blue devenind, în 2025, dansatoare cu acte în regulă în cadrul Cowboy Carter Tour, cel mai recent turneu al artistei.

foto: Arhiva ELLE

