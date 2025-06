Fiica lui Beyoncé, Rumi, copleșită de emoții pe scenă, în timpul turneului Cowboy Carter din Londra. Cum a apărut micuța alături de mama ei

Rumi Carter, fiica cea mică a lui Beyoncé , a izbucnit în lacrimi în timp ce s-a alăturat mamei sale pe scenă, într-un moment emoționant petrecut în cadrul turneului Cowboy Carter, desfășurat la Londra.

Cântăreața în vârstă de 43 de ani, care a susținut marți seară un concert pe stadionul Tottenham Hotspur, și-a consolat fiica de șapte ani, pe care o are împreună cu soțul ei, Jay-Z, după ce aceasta s-a emoționat profund în fața reacției copleșitoare a publicului.

Rumi apare alături de Beyoncé în piesa Protector, în care se regăsește și vocea sa, dar și cea a surorii mai mari, Blue Ivy, în vârstă de 13 ani, devenită o prezență constantă și apreciată în cadrul turneului, grație coregrafiilor sale spectaculoase. Deși nu era pentru prima dată pe scenă, Rumi a fost vizibil emoționată, plângând și agățându-se de mama ei, în timp ce Beyoncé le dedica copiilor săi acest cântec de leagăn, promițând să fie „proiectorul” lor atunci când au nevoie de lumină.

