Ramona Crăciunescu, probleme grave de sănătate după eliminarea de la Survivor: „Mă confrunt cu sângerări stomacale”

Ramona Crăciunescu a fost eliminată din competiția Survivor România 2022 în urma voturilor exprimate de telespectatori. Din păcate, tânăra în vârstă de 31 de ani a părăsit echipa Războinicilor și își va susține colegii din fața televizorului.

Chiar și ajunsă acasă, problemele nu-i dau pace Ramonei . Roșcata se confruntă cu probleme de sănătate și acum, acestea fiind de durată, iar recuperarea nu este deloc ușoară. Fosta concurentă a vorbit deschis despre experiența Survivor și cum face față stresului și grijilor de după competiție într-un interviu pentru Click.

„Problemele de sănătate cu care m-am întors de acolo sunt de durată ca și recuperare, stomacul meu se pare că nu a reacționat prea bine la cocos și asta a făcut să mă confrunt cu sângerări stomacale. Faptul că acolo am leșinat, m-a făcut să mă sperii destul de rău. Sănătatea, uneori, oricât ți-ai dori și crezi tu că poți, nu te ajută. Îmi doresc foarte mult să mă refac și să nu mai am probleme. Nici piciorul drept nu este într-o stare prea bună, dar cu fizioterapie am să-mi revin, iar la stomac încă fac mai multe investigații, acolo e ceva mai grav”, a spus Ramona.

Ramona a trecut prin cea mai mare provocare și a reușit să aducă puncte valoroase echipei sale. Din păcate, parcursul ei în concurs nu a fost unul îndelungat. Cu toate acestea, roșcata a dat totul pe traseu, în ciuda efortului uriaș și al durerilor cu care s-a confruntat în Republica Dominicană.

În ceea ce privește experiența de la Survivor , Ramona a precizat că s-ar întoarce oricând pe insulă pentru a relua jocurile. Ba mai mult, competiția a schimbat-o și a învățat ce înseamnă neajunsurile, motiv pentru care acum este cât se poate de recunoscătoare pentru tot ce are acasă.

„Este o experiență minunată în care am învățat o lecție de viață, am învățat să apreciez pe cei din jurul meu, m-a învățat ce înseamnă să fii înfometat și cât de recunoscătoare trebuie să fiu pentru ce am acasă: familie, mâncare, confort și iubire. Dacă aș avea ocazia să mă întorc acolo, aș face-o cu toată inima, pentru că simt că nu am avut timpul necesar în care să arăt tot ce pot, cât de mult îmi doresc și cât de buna pot fi sportiv. Uneori m-am lăsat copleșită de emoții și asta m-a făcut să nu dau cel mai bun randament pe traseu.”, a mai spus Ramona.