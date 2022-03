Încă un membru din echipa Faimoșilor părăsește competiția Survivor România 2022

O dată pe săptămână emoțiile cresc deoarece jucătorii de la Survivor România au ocazia de a lupta pentru rămânerea în competiție. Este seara în care fiecare echipă lasă deoparte orice conflict și pregătește strategia prin care să câștige pentru a nu pierde un membru al tribului. Deja aflați în avantaj prin oamenii în plus, Războinicii au visat la o nouă victorie. Faimoșii aveau o motivație clară: să nu piardă, pentru a doua săptămână la rând!

Un joc extrem de echilibrat, ajuns la ștafetă, a arătat de ce Imunitatea rămâne miza pentru care nimeni nu dă înapoi. Până la urmă, seria meciurilor câștigate a continuat pentru Războinici. Cu 10 la 9 aceștia și-au asigurat o nouă seară de liniște și o nouă săptămână în care diferența dintre numărul membrilor echipei va crește.

Încă o dată, Marian Drăgulescu și Elena Chiriac au câștigat Imunitatea Individuală, așa că au mers la Consiliu cu încrederea că nici nu pot fi propuși spre eliminare, dar și că vor face nominalizări. La votul celor de acasă au ajuns TJ Miles, în urma votului de grup, dar și Cătălin Zmărăndescu și Mari Fica, în urma voturilor celor doi concurenți cu imunitate.

Marian Drăgulescu a fost cel care l-a propus pe Cătălin Zmărăndescu. Fostul gimnast și-a argumentat decizia.

„Mă văd iar nevoit să aleg între a-l nominaliza pe CRBL sau pe Cătălin Zmărăndescu. Îl aleg pe Cătălin. Știu că este un om puternic, îmi doresc ca el să rămână. Nu sunt foarte multe lucruri de spus. Mă înțeleg foarte bine cu fiecare, dar nu mai vreau să îl nominalizez pe CRBL tocmai ca sa nu creadă că am ceva cu el”, a declarat Marian Drăgulescu.

„Faptul că m-a nominalizat pe mine… mă așteptam. Nu am ce să-i reproșez. E alegerea lui. Când a venit la această competiție nimeni nu mi-a dat nicio șansă, dar s-a dovedit contrariul. E o emoție mare când știi că ești nominalizat și pentru mine e a treia oară. Eu nu vreau să plec acasă sub nicio formă, pentru că nu mi-am terminat misiunea aici. Nu există joc în care să nu vin cu puncte”, a declarat Zmărăndescu.

Mari Fica, nominalizată de Elena Chiriac, a declarat că își dorește foarte să continue această experiență Survivor, alături de Faimoși. Ea menționează că dă tot ce are mai bun pe traseu.

„Având în vedere că suntem puțini, opțiunile nu erau multe. Mă așteptam, pentru că sunt și nouă. De fiecare dată am încercat să fac ceva. Eu m-am dedicat total. Nu vreau ca Survivor să fie doar o experiență pe care am bifat-o. Sunt lucruri la care eu am renunțat ca să vin aici”, a spus atleta din echipa Faimoșilor.