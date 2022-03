Xonia face noi dezvăluiri despre competiția Survivor România 2022

Xonia a fost prima vedetă care a părăsit competiția Survivor România 2022, după doar o săptămână petrecută în Republica Dominicană. Nominalizată spre eliminare alături de Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu, artista a fost luată prin surprindere atunci când a aflat că trebuie să părăsească emisiunea concurs.

Xonia a povestit într-un interviu pentru unica.ro despre competiția Survivor România 2022 și experiențele pe care le-a întâmpinat în cadrul emisiunii de la PRO TV. Cântăreața a mărturisit că și-a dorit cu ardoare să participe în acest show și este bucuroasă că a avut parte de această oportunitate.

„Îmi doream foarte mult să fac parte din această emisiune și mă bucur enorm pentru oportunitatea și experiența de neuitat. Am încredere în Dumnezeu și în drumul creat de el pentru mine, așa că nu am regrete. Eu am fost autentică, nu pot să fiu altfel sau altcineva decât sunt eu. Nu sunt genul de persoană să calc pe cadavre pentru a câștiga sau să manipulez oamenii, așa cum au ales să facă unii dintre concurenți.”