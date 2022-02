Prin ce tragedie a trecut Ramona Crăciunescu de la Survivor

Ramona Crăciunescu s-a confruntat cu o tragedie greu de neimaginat. Concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2022 și-a pierdut atât copilul, cât și iubitul într-un accident teribil de mașină. Aceasta a povestit drama cu care se confruntă încă de atunci la Consiliu, unde a fost propusă pentru eliminare.

Ultima ediție de la Survivor România a fost plină de emoții intense. Echipa Războinicilor a făcut nominalizările pentru eliminare, printre acestea fiind și Ramona Crăciunescu. Concurenta a povestit cu durere în glas despre tragedia cu care s-a confruntat în urmă cu 4 ani.

„Am venit în acest show să arăt că sunt puternică. Mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât. Mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică. Vreau să dau tot pe traseu. Nu mă manifest prin furie atunci când intru pe traseu.”, a spus Ramona.