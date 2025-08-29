Primele premiere la Veneția 2025: vedetele au luat cu asalt covorul roșu

Prima zi de competiție la Festivalul Internațional de Film de la Veneția 2025 ne-a adus două premiere importante – în primul rând, cel mai recent film al lui Noah Baumbach, Jay Kelly, cu George Clooney și Adam Sandler în rolurile principale, și apoi Bugonia, al regizorului grec Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone la cârmă, actrița care îl inspiră de câteva pelicule bune încoace.

Jay Kelly ajunge în competiție la Veneția 2025, după ce alte două filme ale regizorului, Marriage Story și White Noise, au fost prezentate în același fel. Filmul spune povestea unui actor care tocmai a devenit celebru (George Clooney) și care pleacă într-o călătorie prin Europa alături de managerul său (Sandler). Clooney nu a fost prezent la conferința de presă, din cauza unei probleme de sănătate, dar a făcut efortul de a participa la premieră alături de soția sa, Amal Clooney, elegantă ca întotdeauna, alegând să poarte de data aceasta o spectaculoasă rochie fuchsia, vintage, semnată de Jean-Louis Scherrer. Și Laura Dern, parte din distribuție, a avut o apariție strălucitoare pe covorul roșu, unde a ajuns însoțită de fiica ei.

Din distribuția Jay Kelly mai fac parte Emily Mortimer (care a contribuit și la scrierea scenariului), Eve Hewson (fiica lui Bono, vocalul trupei U2, și a lui Ali Hewson), Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley – într-o ținută Chloe; Billy Crudup – care a sosit însoțit de partenera lui, Naomi Watts, într-o rochie Valentino cu broderie florală; Greta Gerwig, soția regizorului și la rândul ei o aclamată regizoare, și Alba Rohrwacher.

Cealaltă premieră importantă a zilei la Festivalul de Film de la Veneția 2025 a fost cea a filmului Bugonia, al lui Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone în rolul principal, cel al unei CEO răpită de doi conspiraționiști (Jesse Plemons și Aidan Delbis) convinși că este o extraterestră venită să distrugă planeta. Povestea extravagantă, din a cărei distribuție mai fac parte Stavros Halkias și Alicia Silverstone și care este o adaptare după filmul sud-coreean al lui Jang Joon-hwan, Save the Green Planet!, a fost aplaudată în picioare vreme de 7 minute de publicul prezent la premieră.

Emma Stone a ales, cum ne-a obișnuit, o ținută Louis Vuitton pentru premiera Bugonia (titlul filmului e o referință la o legendă grecească), strălucind pentru ocazie – încă una dintre cele în care a colaborat cu regizorul său preferat, care a distribuit-o și în Poor Things, dar și în The Favourite și Kinds of Kindness. Poor Things chiar a câștigat Leul de aur la Veneția în 2023, dar și patru premii Oscar – inclusiv unul pentru Stone – și două Globuri de Aur.

Printre starurile notabile prezente în aceste zile la Veneția se numără și Kim Kardashian, care a ajuns în oraș însoțită de fiica ei, North West, din căsnicia cu Kanye West. Kardashian încă nu a participat la vreo premieră, însă a mers la un eveniment dedicat modei – Diane von Furstenberg Award, la Teatro Goldoniat Venezia Lido. Vedeta de reality show a ales o ținută Margiela gri care i-a mirat pe fanii săi – un body cu umeri supradimensionați, purtat peste o pereche de pantaloni largi – nu doar pentru alegerea atipică (Kardashian poartă rareori pantaloni), ci și pentru că părea extrem de inconfortabilă.

Foto: Profimedia

