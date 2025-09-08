Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale

Noi detalii sfâșietoare despre moartea Lisei Marie Presley au ieșit la lumină într-un nou dosar dintr-un proces intentat mamei sale, Priscilla Presley, fosta soție a legendarului muzician Elvis Presley.

Informațiile a fost incluse într-o plângere legală depusă de foștii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley din Los Angeles într-un nou proces intentat vedetei – se pare că printre dovezile aduse de aceștia se află și două pagini despre care se spune că ar fi parte din volumul de memorii, încă nelansat dar foarte anticipat, al Priscillei: Softly, As I Leave You: Life After Elvis. Aceste pagini ar include detalii despre moartea Lisei Marie Presley povestite chiar de mama sa.

Potrivit acestor fragmente din volum, fosta soție a lui Elvis scrie că s-a grăbit să ajungă lângă fiica ei la un spital din San Fernando Valley, după ce a fost anunțată că Lisa Marie a suferit de complicații legate de o obstrucție a intestinului subțire cauzate de o intervenție chirurgicală bariatrică anterioară.

În timp ce Priscilla aștepta sosirea fiicei Lisei Marie, Riley Keough, la spital, a fost declanșat un cod albastru, o convenție medicală ce indica faptul că inima cântăreței s-a oprit, se arată în paginile prezentate în proces.

Astfel, scrie Priscilla despre moartea Lisei Marie Presley, „următorul lucru pe care mi-l amintesc este că doctorul vorbea cu mine (…) M-a întrebat ce vreau să facă. Au repornit inima Lisei, dar nu era nici o garanție că ea va continua să bată.”

Vedeta mai scrie în presupusele pagini din volumul său de memorii: „L-am întrebat pe medic: ‘Ce fel de viață va avea dacă o ținem legată de mașina aia?’ S-a uitat la mine cu compasiune și a clătinat din cap ‘Nici o calitate a vieții’.”

Mai mult, scrie Priscilla Presley despre moartea Lisei Marie Presley, aceasta dădea semne de „minimă activitate cerebrală” și că fiica ei și a lui Elvis, care „întotdeauna a fost atât de vivace (…) pur și simplu nu mai era acolo.”

Rândurile cutremurătoare continuă cu decizia pe care aceasta a trebuit să o ia legat de moartea Lisei Marie Presley: „M-am gândit la fata mea, fata mea sălbatică, rebelă, pasională, care va zace în stare vegetativă pentru tot restul vieții”. Actrița, acum în vârstă de 80 de ani, a continuat să își amintească, în rândurile redate în cele două pagini devenite publice, că a spus: „Scoateți-o de pe aparat, doctore”, cu o voce care era „abia mai mult de o șoaptă”, după care și-a pierdut cunoștința. „A fost insuportabil (…) Am început să plâng. Nu-mi amintesc să fi căzut. După aceea, totul s-a întunecat… Nu vreau să-mi amintesc.”

Dosarul legal care include aceste detalii cutremurătoare despre moartea Lisei Marie Presley este parte din procesul inițiat de Brigitte Kruse și Kevin Fialko împotriva Priscillei Presley, care au susținut în procesul lor inițial de fraudă și încălcare a contractului de 50 de milioane de dolari că aceasta ar fi „tras-o din priză” pe fiica sa din motive financiare, și în plus cu încălcarea indicațiilor medicale lăsate de aceasta.

Publicația Page Six a cerut o reacție de la reprezentanții Priscillei Presley legată de aceste acuzații grave legate de moartea Lisei Marie Presley, dar nu au obținut nici o declarație până la publicarea materialului.

În schimb, avocații Priscillei Presley au declarat anterior că procesul a acuzat-o în trecut pe aceasta și că „a exercitat presiuni nejustificate” asupra fostului ei soț, Elvis, și „l-a împins la moarte” – ceea ce, spun reprezentanții actriței, a fost „rușinos, ridicol, indecent și neadevărat”.

Cu câteva zile în urmă, avocații au făcut o declarație legată de acuzațiile care includ și moartea Lisei Marie Presley, criticându-o pe Kruse și Fialko, a relatat Rolling Stone. „Priscilla nu a avut nimic de-a face cu asasinarea lui JFK, nu a ascuns dovezi legate de Zona 51 (bază secretă americană care a făcut obiectul multor speculații din partea celor care împărtășesc teorii ale conspirației legate de OZN-uri și extratereștri, n.red), nu a simulat aterizarea pe Lună și nu îl ține în secret pe Bigfoot închis într-o cabană din Canada”, au transmis aceștia.

„Scoateți-vă coifurile din folie de aluminiu și înfruntați realitatea.” Ei au adăugat și faptul că Kruse ar fi inițiat o „campanie necruțătoare și calculată de abuz și fraudă asupra unei persoane în vârstă pentru a prelua controlul asupra finanțelor doamnei Presley în propriul beneficiu”.

Priscilla Presley, chiar înainte de aceste noi acuzații legate de moartea Lisei Marie Presley, i-a trimis în judecată pe acuzatorii săi, în 2024, într-un proces pentru abuz financiar la adresa unui senior, despre care avocatul acuzatorilor, Jordan Matthews, a spus că conține „declarații exagerate, prostii care nu au fond”. „Până în prezent, doamna Presley a prezentat zero dovezi în sprijinul afirmațiilor sale inadecvate și intenționăm să o tragem la răspundere pentru comportamentul ei nesăbuit”, a amenințat avocatul.

Lisa Marie Presley, singurul copil al lui Elvis, și mama a patru copii, a murit la vârsta de 54 de ani pe 12 ianuarie 2023, după ce a suferit un stop cardiac. Moartea Lisei Marie Presley a fost precedată cu moartea de fiul ei, Benjamin, care și-a luat viața în 2020, la vârsta de 27 de ani.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro