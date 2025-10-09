Mirabela Grădinaru, ținută elegantă la Romanian Fashion Week. A ales o creație de la un designer român

Mirabela Grădinaru a fost una dintre cele mai remarcate prezențe la Romanian Fashion Week 2025, parte a Romanian Creative Week, eveniment organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative. Alegerea sa vestimentară a inclus o piesă semnată de Irina Schrotter, creatoare de modă și inițiatoarea Romanian Fashion Week și Romanian Creative Week. În cadrul evenimentului, Mirabela Grădinaru a avut ocazia să interacționeze direct cu tineri creatori de modă.

Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week

De obicei discretă în aparițiile publice, Mirabela Grădinaru a impresionat prin eleganța și simplitatea ținutei sale, o combinație clasică de pantaloni negri și o bluză bej din jerse de vâscoză cu mâneci din poplin de bumbac. Prezența sa a fost remarcată de invitați, care au apreciat stilul sofisticat și accesibil totodată. Prima seară de modă de la București, New Wave, a fost dedicată tinerilor designeri și curatoriată de către Ioana Ciolacu și Lucian Broscățean.

Pe parcursul evenimentului Romanian Fashion Week, Mirabela Grădinaru a discutat cu designerii aflați la început de carieră, dorind să afle mai multe despre provocările lor profesionale și planurile de viitor. Întâlnirea, desfășurată într-un cadru relaxat, a fost o ocazie pentru aceasta de a felicita tinerii creatori pentru pasiunea și perseverența lor și de a sublinia importanța sprijinului acordat noilor talente prin educație, mentorat și oportunități reale de afirmare.

Mirabela Grădinaru a declarat: „Am găsit foarte multă emoție, am identificat astăzi o nouă latură a modei și anume terapia. Știam că arta înseamnă și multă terapie, dar în momentul în care artistul mi-a vorbit despre vindecări și transformări, oarecum ceea ce știam din teorie mi s-a confirmat. Eu sper ca tinerii designeri să își găsească publicul în România, să reușească să-l cucerească pentru că arta trăiește prin public și românii să sprijine această latură, industria creativă în general, pentru că, pe lângă artă, vorbim și de identitate culturală și atunci este o imagine și o carte de vizită a României.”, potrivit TVRinfo.

Pentru prima dată în cei 25 de ani de existență, Romanian Fashion Week se mută la București. Evenimentul se desfășoară între 8-9 octombrie în Studiourile TVR și va fi accesibil exclusiv pe bază de invitație. Cei pasionați de modă vor putea urmări show-ul și de acasă, prin transmisiuni pe platformele online ale televiziunii publice, precum și pe canalele Romanian Creative Week.

Detalii despre relația cu copiii

Nicușor Dan are o relație de aproape 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, dar nu sunt căsătoriți. Au împreună doi copii, Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).

Într-un interviu acordat recent, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are cu acesta și despre faptul că amândoi s-au născut prematur.

„Viața amândurora s-a schimbat radical. Mă emoționez teribil când povestesc despre asta. Recunosc că înainte eram… aș putea să spun… superficială. Credeam că sănătatea este un dat. Că ne naștem sănătoși. Însă Aheea s-a născut prematur, iar primele trei luni de viață au însemnat multe vizite la medici, care suspectau diverse probleme de sănătate. A fost greu în acea perioadă și nu am reușit să mă bucur de copilul meu așa cum îmi imaginam la început că o voi face. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trăiesc toate acele lucruri, ca să pot să prețuiesc cu adevărat viața. Să pot să înțeleg cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea de a avea copii. Să înțeleg cu adevărat cât de mult ar trebui să-i respectăm pe părinții care au copii cu nevoi speciale”, a povestit Mirabela Grădinaru, în exclusivitate pentru Totuldespremame.ro.

foto: Arhiva ELLE

