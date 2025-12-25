Magda Pălimariu, peste 18 ani de carieră la Pro TV. Ce oferte a primit și de ce a ales să rămână „acasă”

Magda Pălimariu a vorbit sincer și deschis despre cariera sa de peste 18 ani de la Pro TV.

Magda Pălimariu
Magda Pălimariu, una dintre cele mai recognoscibile prezențe de pe micul ecran, sărbătorește aproape 20 de ani de activitate în televiziune, dintre care 18 i-a petrecut la Pro TV. Deși a primit de-a lungul timpului numeroase propuneri din partea altor trusturi media, prezentatoarea rubricii Meteo a ales mereu stabilitatea și atmosfera în care s-a format profesional.

Magda Pălimariu, despre cariera de la Pro TV

Într-un interviu, vedeta a explicat de ce a rămas fidelă postului, mărturisind cât de importantă este pentru ea legătura construită cu echipa.

Un amănunt emoționant legat de începuturile carierei sale este un sacou pe care îl păstrează și astăzi, una dintre primele haine purtate în fața camerelor, un simbol al drumului pe care l-a parcurs în televiziune.

„Nu e loc în dulap deloc. Sunt o împătimită a hainelor. La un moment dat am zis că mă opresc, dar nu ai cum! Mereu este câte ceva care îți place! Am păstrat în schimb un sacou cu care țin minte că am prezentat la un moment la cealaltă televiziune înainte să vin la Pro TV. Și chiar mă gândeam că acum în garderobă am destul de multe rochii la care trebuie să renunț, pentru că sunt deja din anii trecuți și trebuie să încapă cele noi. Dar sacoul acela încă nu îl scot, deși nu-l mai port, îmi place să rămână acolo. Este piesa de bază oarecum, dar nu îl mai port”, a povestit prezentatoarea pentru CIAO.RO.

Originară din Sibiu, Magda a urmat Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, iar apoi s-a mutat în București pentru a începe o carieră în televiziune. A debutat la Prima TV, unde a lucrat timp de doi ani, înainte de a face pasul către Pro TV, decizie care avea să îi definească întregul parcurs.

În toți acești ani, Magda nu a simțit nevoia să schimbe direcția profesională, considerând Pro TV locul în care s-a dezvoltat și unde a găsit echipa potrivită.

„E locul unde simt că aparțin, unde am învățat foarte multe, unde m-am format. Este locul în care m-am obișnuit cu colegii mei, locul care îmi dă încredere în mine, locul unde eu mă simt eu însămi, așa cum trebuie să fiu”, a declarat ea.

Ce alte oferte a primit

Despre ofertele primite de-a lungul timpului, Magda mărturisește: „Nu prea l-am luat în calcul, deși au fost oferte tentante, dar nu. Și mă bucur acum că n-am făcut vreun pas. Posibil că aș fi regretat.”

Singura ei pauză profesională a venit odată cu nașterea fiului ei, Aksel, pe care îl are cu soțul ei, Ionuț Eriksen. În acea perioadă, prezentatoarea a locuit cu micuțul în Norvegia, însă ideea de a rămâne definitiv acolo nu a fost niciodată în plan. Acum, soțul ei face naveta între cele două țări, pentru ca familia să rămână unită.

După doi ani de absență, Magda a revenit în grila Pro TV, iar întoarcerea ei la Meteo, în toamna anului trecut, a fost primită cu entuziasm de public. Cu un stil impecabil, o carieră consolidată și o familie pe care o pune pe primul loc, Magda Pălimariu rămâne una dintre cele mai apreciate prezențe ale televiziunii românești.

Foto: Instagram

