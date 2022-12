Lionel Messi, imagini emoționante alături de familia lui, după ce a câștigat Cupa Mondială din Qatar

Într-o finală tensionată, decisă la penalty-uri, Argentina a învins Franța la Cupa Mondială duminică, 18 decembrie, oferindu-i celui mai cunoscut sportiv al țării, Lionel Messi, cel mai mare trofeu din fotbal. Superstarul, în vârstă de 35 de ani, a sărbătorit victoria alături de soția sa, Antonela Roccuzzo, și de cei trei adorabili copii ai lor, Thiago, de 10 ani, Mateo, de 7 ani și Ciro, de 4 ani.

Întâlnindu-se la marginea terenului, Lionel a fost înconjurat de Antonela și de copiii lor, în timp ce toți purtau tricouri de fotbal asortate pentru a-și arăta susținerea. Sportivul nu și-a putut stăpâni emoțiile, în timp ce își înfășura brațele în jurul copiilor săi, iar aceștia au împărțit pe rând trofeul. Asigurându-se să surprindă momentul istoric, Antonela a făcut selfie-uri cu familia ei adorabilă, sărbătorind „cadoul” lor de Sărbători .

După ce a avut cinci participări la Cupa Mondială, Lionel a câștigat în sfârșit premiul cel mare în campionatul din 2022, ceea ce l-a făcut, de asemenea, primul jucător din istoria Cupei Mondiale care a marcat un gol în fiecare meci din fazele eliminatorii, potrivit CBS News.

Victoria obținută cu greu a fost, fără îndoială, apreciată de superba soție a lui Lionel. Din 2007, Antonela este alături de fotbalist și l-a susținut în fiecare meci. Cinci ani mai târziu de când au devenit oficial un cuplu, cei doi l-au întâmpinat pe Thiago, iar apoi pe Mateo în 2015 și pe Ciro în 2018. Cu un an înainte de nașterea lui Ciro, cuplul a decis să oficializeze relația și să se căsătorească.

După câștigarea marelui troferu și după ce s-a bucurat din plin alături de familie pe terenul stadionului din Qatar, Messi a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, alături de o fotografie în care ține Cupa.

„CAMPIONI MONDIALI!!!!!! L-am visat de atâtea ori, mi-am dorit atât de mult încât încă nu am căzut, nu-mi vine să cred…… Mulțumesc foarte mult familiei mele, tuturor celor care mă susțin și, de asemenea, tuturor celor care au crezut în noi. Demonstrăm încă o dată că argentinienii – atunci când luptă împreună și sunt uniți – pot fi capabili să realizeze ceea ce şi-au propus. Meritul aparține acestui grup, care este deasupra individualităților, este forța tuturor. Am luptat pentru același vis care a fost și visul tuturor argentinienilor… Am reușit!!!„