Keanu Reeves a devenit viral pe internet după un schimb de replici inedit cu un fan într-un aeroport

Keanu Reeves a devenit viral pentru un schimb de replici emoționant pe care l-a avut cu un tânăr fan la aeroport. Conversația dintre cei doi a fost surprinsă de un alt pasager, care a transcris replicile și le-a distribuit pe rețelele de socializare.

Pe 4 iulie, Keanu a aterizat la New York cu un zbor de la Londra, Anglia, iar în timp ce se afla la preluarea bagajelor, un tânăr fan s-a apropiat de el. Acesta a început să-i pună tot felul de întrebări lui Keanu , care au fost transcrise de un coleg pasager. Producătorul TV Andrew Kimmel a povestit pe Twitter cum a avut loc episodul cu cei doi.

Potrivit acestuia, actorul își aștepta bagajul alături de ceilalți pasageri, când un băiat a venit la el pentru a-i cere un autograf. Ulterior, tânărul i-a pus tot felul de întrebări actorului său preferat, iar reacția lui Keanu a fost emoționantă.

În cele din urmă, băiatul a rămas fără suflu, moment în care Keanu a decis să întoarcă situația. „În acest moment, puștiul nu mai avea întrebări, iar Keanu a început să-l întrebe la foc automat de ce a fost în Europa, la ce galerii a mers și care este cartea lui preferată.”, și-a amintit Andrew.

Andrew a încheiat firul discuției făcând o serie de laude la adresa starului și împărtășind selfie-ul pe care nu a putut rezista să nu i-l ceară.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022