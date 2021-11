Keanu Reeves: „Tehnic, sunt căsătorit cu…”

Keanu Reeves este din nou în centrul atenției, ceea ce sună un pic absurd, pentru că, deși este unul dintre cel mai bine plătiți actori de la Hollywood, este și una dintre vedetele despre care știm cel mai puțin.

Dar cu ocazia lansării iminente a noului film din seria Matrix, The Matrix Resurrections, actorul în vârstă de 57 de ani a răspuns mai multor întrebări ale jurnaliștilor de la Esquire, inclusiv despre obsesia sa pentru motociclete și despre relația sa cu actrița Winona Rider.

Actorul a dezvăluit că, din cauza unor aspecte tehnice, în timp ce filmau Dracula lui Bram Stoker în 1992, cei doi au fost căsătoriți pe bune. „Am făcut o întreagă simulare a unei ceremonii de nuntă, cu preoți adevărați. Winona spune că suntem. Coppola spune că suntem. Deci cred că suntem căsătoriți în ochii lui Dumnezeu.”

Keanu a vorbit și despre posibilitatea de a se alătura Universului Marvel: „Ar fi o onoare”, a spus el. „Câțiva regizori și vizionari cu adevărat extraordinari. Ei fac ceva ce nimeni nu a făcut cu adevărat. Este special în acest sens, în ceea ce privește amploarea, ambiția, producția. Așa că ar fi grozav să fac parte din asta.”

Despre Will Smith, care refuzând rolul lui Neo i-a schimbat, practic, viața lui Reeves, actorul a zis: „Să joc Neo în Trilogia Matrix și acum în a patra parte mi-a afectat viața personal și creativ. Mulțumesc foarte mult.”

Keanu Reeves are în prezent o relație cu Alexandra Grant, alături de care a fost văzut chiar și în Berlin. Cei doi sunt prieteni de foarte mult timp și prima colaborare profesională a lor a fost în 2011 când Alexandra s-a ocupat de ilustrarea cărții pe care Keanu a lansat-o în acel an, Ode to Happiness, și au mai colaborat și pentru cea de-a doua carte a actorului, Shadows, lansată în 2015. În plus, în 2017 ei au înființat-o o editură care se numește X Artists Books, iar activitatea acesteia se concentrează pe „colaborări neobișnuite și cărți care nu au cu adevărat un loc pe piață pentru că sunt între genuri”, așa cum au explicat cei doi într-un interviu publicat în 2018 în Los Angeles Magazine.

Citește și:

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro