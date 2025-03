Comportamentul lui Meghan Markle, dezvăluit de un membru al echipei din serialul Netflix în care apare Ducesa

Meghan Markle, ducesa de Sussex, este una dintre cele mai influente persoane din lume. Ea a jucat în emisiuni de televiziune, remarcându-se în special în serialul dramatic juridic Suits, înainte de căsătoria sa cu Prințul Harry.

Cum s-a comportat Meghan Markle la filmări

Prințul Harry este Ducele de Sussex și al cincilea în linia de succesiune la tronul britanic. În 2020, cuplul a renunțat la rolurile lor regale, iar cei doi s-au mutat în California în iunie.

Împreună au doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, care se bucură zilnic de micul dejun pregătit chiar de Meghan, așa cum aceasta a menționat în trecut prietenilor și presei. Unele dintre aceste informații sunt împărtășite și de Markle în noul său show, With Love, Meghan.

Ducesa de Sussex a sărbătorit lansarea show-ului, care a fost deja reînnoit pentru un al doilea sezon pe Netflix. Un membru al echipei, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru revista People că Ducesa i-a făcut pe toți cei de pe platou să se simtă parte din proiect, deși inițial se așteptau să fie „invizibili.”

„S-a asigurat că toată lumea s-a simțit inclusă, de la directorii Netflix până la regizorul nostru și fiecare asistent de producție de pe platou. Nimeni nu a fost lăsat pe dinafară,'” a spus acesta. „De obicei, ni se cere să rămânem în fundal, să fim invizibili. Dar în acest show, am fost parte din el. Am fost incluși.”

Persoana a împărtășit și un moment special petrecut cu Meghan, care l-a făcut „să se simtă văzut.” „În timpul unei pauze de filmare, Meghan i-a întrebat pe toți care sunt cocktailurile lor preferate. I-am spus că am renunțat la alcool când am devenit tată, așa că sunt sober de aproape 14 ani,” a dezvăluit membrul echipei.

Meghan, Ducesa de Sussex, este o feministă și o susținătoare a drepturilor omului și echității de gen. Angajamentul său față de drepturile femeilor și fetelor rămâne un fir constant în inițiativele sale umanitare și de afaceri. Ea a fost numită una dintre cele mai influente femei din lume în diverse clasamente. Munca sa de susținere a rezilienței, egalității și compasiunii prin acțiune a fost recunoscută – alături de cea a soțului său, Prințul Harry – cu NAACP President’s Award și Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award.

Meghan a studiat la Universitatea Northwestern din Chicago. Acolo, a avut o dublă specializare în Teatru și Relații Internaționale și a făcut un stagiu la Ambasada SUA din Buenos Aires, Argentina, precum și un program de studii în străinătate, în Madrid, Spania.

Tatăl lui Meghan, critici la adresa fiicei sale

Thomas Markle și-a exprimat dezamăgirea față de noua emisiune a fiicei sale, With Love, Meghan, de pe Netflix. Într-un interviu acordat publicației The Mail on Sunday, Thomas a acuzat-o pe Meghan că „se preface pentru camerele de filmat” și că încearcă prea mult să își mențină profilul public.

Comentariile sale au venit după ce Meghan i-a spus lui Mindy Kaling în cadrul emisiunii că numele ei nu mai este Markle.

„E atât de amuzant că tot spui Meghan Markle. Știi că acum sunt Sussex”, a spus soția Prințului Harry.

Thomas Markle susține că decizia lui Meghan de a renunța la numele său de familie ar fi dezamăgit-o profund pe bunica sa, care „o iubea foarte mult.”

„Mama mea era mândră că era Markle. Și eu sunt. Meghan nu a avut nicio problemă cu numele Markle până când l-a întâlnit pe Prințul Harry”, a spus el pentru The Mail on Sunday.

Citește și:

Bella Santiago, declarații inedite despre relația cu soțul ei: „Nu doar un cuplu de aceeași naționalitate este compatibil…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro