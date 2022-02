Ce surpriză i-a pregătit Oana Moșneagu lui Vlad Gherman de ziua lui: ”Am înlemnit”

Vlad Gherman este în culmea fericirii astăzi. Actorul își sărbătorește ziua de naștere alături de oamenii dragi, iar surprizele sunt pe măsură. Iubita acestuia i-a pregătit un cadou pe care nu îl va uita prea curând, iar fanii au fost ținuți la curent cu surpriza plănuită de actriță.

Actorul din „Adela” a împlinit astăzi vârsta de 29 de ani și a avut aproape cei mai buni prieteni. Vlad Gherman și Oana Moșneagu au plecat încă de zilele trecută într-o vacanță vis, alături de oamenii dragi. Aceștia au sărbătorit pe măsură ziua de naștere a actorului, iar petrecerea a fost una reușită, conform imaginilor de pe rețelele de socializare.

Oana Moșneagu a plănuit ca iubitul ei să nu uite prea curând surpriza de ziua lui și i-a organizat o petrecere de zile mari. Vlad Gherman a fost luat prin surprindere încă de la miezul nopții, în primele minute de aniversare. Fără să se aștepte la o vizită din partea cuiva, actorului nu i-a venit să creadă când și-a văzut toți apropiații la ușă.

Iubita actorului a filmat întregul moment și a împărtășit surpriza cu fanii de pe Instagram. Prietenii lui Vlad i-au cântat un călduros „La mulți ani!” și a primit și un tort de-a dreptul delicios. Actorul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a dat frâu liber lacrimilor de fericire.

„Așa am comutat pe frecvența 29: în boxeri, dansând cu Oana și surprins la 00:00 de prietenii mei care au dat buzna și au început să „trezească” tot blocul cântând ‘Mulți ani traiască’. M-am blocat, am înlemnit și am început să plâng de fericire. Nu doar că ei mi-au fost alături din prima secundă când am avut nevoie de afecțiune și de înțelegere, dar ei sunt cei alături de care am legat o prietenie strânsă, greu de rupt. Vă iubesc enorm și nu, nu sunt niste vorbe scrise ca sa zică lumea „aaww, ce drăguuuț!” – chiar asta simt. Simt iubire! Hai, să vă trăiesc”, a scris Vlad Gherman pe Internet.