Cătălin Cazacu, detalii inedite despre relația cu Ramona Olaru: „Încep să am tot mai multă stimă”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Recent, vedeta TV a fost cerută în căsătorie de partenerul ei și urmează să stabilească detalii de nuntă, dar până atunci au alte planuri. Ramona Olaru și logodnicul ei locuiesc deja de ceva timp împreună, însă au decis că este timpul pentru o schimbare majoră.

Recent, Cătălin Cazacu a dezvăluit că logodnica sa a pus la punct detaliile pentru renovarea apartamentului în care locuiesc. Ramona Olaru s-a ocupat de fiecare detaliu, iar amenajările au început. Cătălin a povestit cu ce probleme se cofruntă în această perioadă, în care locuința sa a devenit un mic șantier.

Logodnicul Ramonei Olaru le-a povestit internauților cum se desfășoară ultimele zile din viața lor de cuplu, când trebuie să se descurce în condiții mai puțin confortabile. Cum apartamentul în care stau trece prin schimbări majore, Cătălin Cazacu le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram cum dorm pe o saltea gonflabilă și foarte incomodă.

„Încep să am tot mai multă stimă pentru oamenii care stau în relații de foarte mult timp. Eu sunt foarte bucuros că trăiesc într-un șantier, de câteva zile, care arată cam așa…cel mai important, dorm așa (n.r. saltea), pe o gonflabilă. Azi-noapte i-am zis și eu jumătății să mai umflăm și noi, să mai dăm și noi la pompă, că s-a înmuiat gonflabila. E, ce se întâmplă? Eu mai greu, e normal umflu partea mai ușoară a saltelii ei, ea stă foarte bine, că eu sunt mai greu. Eu în schimb, nu că am dormit prost cât am dormit, dar când s-a trezit și a plecat la muncă și a plecat, s-a înmuiat salteaua de am dormit așa (n.r. ghemuit). Dar am vrut să zic că sunt foarte fericit și foarte bucuros”, a povestit Cătălin Cazacu.