Ce au dezvăluit Ramona Olaru și Cătălin Cazacu despre nuntă. Când va fi evenimentul

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează un cuplu de aproximativ un an. Anul acesta, în luna august, vedeta a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, într-un cadru de vis, în timp ce se aflau în vacanță în Mykonos. Acum, cei doi se gândesc la nuntă, iar fanii sunt curioși să afle când va avea loc evenimentul.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au oferit recent câteva detalii despre nuntă. Cei doi adoră marea, așa că nu este o surpriză faptul că evenimentul va avea loc acolo.

În august, Cătălin Cazacu a publicat o fotografie cu Ramona Olaru în care ea își arată cu mândrie inelul de logodnă. În secțiunea de comentarii, cei doi au fost felicitați de către fani.

Cătălin Cazacu a dezvăluit că își dorea de ceva timp să-și ceară partenera în căsătorie. Nu a avut un plan pus la punct cu privire la momentul cererii în căsătorie, ci i-a oferit inelul atunci când a simțit.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a declarat Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.