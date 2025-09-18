Andreea Antonescu, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Bălan: „Când era totul bine nu eram prietenele care…”

Andreea Antonescu a oferit recent detalii despre dinamica complicată dintre ea și Andreea Bălan, explicând de ce relația lor a alternat între apropiere și distanță de-a lungul timpului.

Andreea Antonescu, despre ruptura de Andreea Bălan

Artista a mărturisit că, în momentele dificile, legătura lor a fost foarte puternică, însă atunci când totul mergea bine, prietenia lor se răcea.

„Am fost alături una de cealaltă în etapele grele ale vieților noastre. Când era totul bine nu eram prietenele care să iasă la sucuri”, a explicat Antonescu în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Conflictul dintre cele două a apărut încă de la începuturile trupei André, la finalul anilor ’90, când părinții lor le-au propus să cânte împreună.

„Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. ‘De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?’ Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a povestit artista.

Chiar dacă astăzi comunică mai puțin, Andreea Antonescu a ținut să sublinieze respectul profund pe care îl are pentru fostul ei coleg de trupă și realizările acestuia.

„Suntem în etapa în care e pauză, liniște, între noi două. Toate cuvintele mele de laudă la adresa Andreei, n-am cum să nu o respect pentru tot ce a clădit, pentru toată ambiția, determinarea, munca ei, dar mai mult n-aș putea să spun”, a adăugat Antonescu.

Când a fost întrebată dacă nu ar fi mai puternice dacă și-ar relua prietenia, artista a explicat că nu mai are astfel de întrebări și că trăiește prezentul cu recunoștință.

„E foarte simplu. Dumnezeu îți dă oameni în viață pentru anumite perioade de timp, iar când consideră că misiunea lor în viața ta s-a terminat îi scoate. M-am gândit că, din moment ce sunt acum în acest punct al vieții mele, aici trebuie să fiu. Nu mă mai gândesc ‘oare dacă?’. Trăiesc cu bucurie și cu recunoștință prezentul’, a încheiat ea.

Explicațiile Andreei Bălan

În urmă cu ceva timp, Andreea Bălan a explicat și ea motivul conflictului cu Andreea Antonescu din trecut, dezvăluind că cele două nu mai sunt apropiate în prezent. Trupa Andre s-a destrămat definitiv după participarea celor două artiste la America Express, iar de atunci nu au rămas în relații excelente.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, membrele trupei Andre, care a dominat scena muzicală românească timp de șase ani, au hotărât să se despartă definitiv. După o reuniune în 2019, trupa și-a încheiat activitatea fără scandaluri sau neînțelegeri.

Andreea Bălan a povestit în cadrul podcastului lui Bursucu că relația ei cu Andreea Antonescu s-a răcit pur și simplu după întoarcerea din America Express.

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: ‘Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles. Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan.

Nu este prima dată când cântăreața vorbește deschis despre motivele care au dus la destrămarea prieteniei sale cu Andreea Antonescu. Ea a povestit și în cadrul podcastului „Lucruri simple”, realizat de Horia Brenciu, despre motivele care au dus la îndepărtarea de fosta ei colegă de trupă.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. Ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, ne mai povesteam, dar nu am fost niciodată foarte apropiate. Și apoi, când am avut stopul cardiac, s-a întâmplat ceva în subconștientul meu, că de acolo a început și evoluția mea spirituală, de acolo m-am transformat. Deci asta acum cinci ani când s-a născut Clara. Și a doua zi, noi nu ne vorbeam de doi ani deja, ne certaserăm că trebuia să cântăm la un moment dat la un festival foarte mare și a fost o chestiune de organizare și ne-am certat că eu voiam ceva, ea voia altceva. (…) Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei (n.r. George Burcea) și să-i zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți și am sunat-o pe Andreea cu care nu mai vorbisem de doi ani, să refacem trupa Andre”, a povestit Andreea Bălan.

