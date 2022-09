Anca Serea a plecat în vacanță alături de copii. Motivul pentru care Adrian Sînă a lipsit

Anca Serea a petrecut câteva zile alături de cei cinci copii ai săi la Viena, unde s-au distrat de minune. Cu toate acestea, soțul vedetei, Adrian Sînă, a lipsit din această vacanță. Vedeta a dezvăluit care a fost motivul pentru care artistul nu a fost prezent, așa cum o făcea de fiecare dată.

Vedeta s-a bucurat din plin de călătoria cu copiii în Austria. Anca Serea a oferit mai multe detalii despre vacanța lor, pe care au așteptat-o cu nerăbdare, pentru Impact.ro. Ba mai mult, s-a bucurat că frații au putut petrece timp împreună, având în vedere că fiul vedetei cel mare, David, este plecat des.

„A fost o vacanță mult așteptată și binemeritată, împreună cu cei 5 copii ai mei, inclusiv cu David. A fost o vacanță foarte frumoasă, pentru că de fiecare dată când suntem cu toți, lucru care se întâmplă mai rar, pentru că David este plecat, mă bucură foarte mult și îmi place că se sudează cumva mai mult relațiile între frați și David este super matur, ne-am descurcat foarte bine. Debutul a fost mai greu pentru că am pornit undeva pe la ora 16.00 din București și am făcut foarte mult. În mod normal facem cam 9-10 ore până la Viena, dar de data asta, din păcate, au fost cele două accidente de pe Valea Oltului și am stat în trafic 4 ore pentru cei 3 km. Dar asta este, slavă Domnului că am ajuns cu bine. Și astăzi am avut doar două ore jumate de somn, pentru că am ajuns la ora 7.00 dimineața”, a declarat Anca Serea.