Anca Serea se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate. Prin ce stări a trecut vedeta: „Nu sunt în cea mai bună formă”

Anca Serea este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul autohton, care se bucură de un succes răsunător. Soția lui Adi Sînă are o comunitate strânsă de fani pe rețelele de socializare, care îi urmăresc sfaturile și sunt încântați de aparițiile de familie. Vedeta a dezvăluit că nu trece printr-o perioadă foarte bună și se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate.

Partenera lui Adi Sînă se confruntă, din nou, cu stări de rău. După ce de-a lungul timpul a ajuns de mai multe ori pe patul de spital, Anca Serea a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru OK! Magazine că nu este într-o perioadă bună din punct de vedere al sănătății.

„Vreau să-mi prioritizez din nou sănătatea, căci am lăsat-o un pic pe plan secund. Chiar nu sunt în cea mai bună formă a mea, am în continuare niște amețeli, sunt destul de jos cu nivelul de energie. Cred că intervine un fel de menopauză. E genetic, că și mama mea a intrat devreme la menopauză, la 39 de ani”, a declarat Anca Serea pentru OK! Magazine.

Cu toate acestea, în cadrul aceluiași interviu, Anca Serea a vorbit și despre casa nouă în care ar fi trebuit să se mute alături de familia ei. Deși aceasta era mult mai spațioasă, iar investiția a fost una destul de mare, vedeta a precizat că, după o discuție cu soțul ei, au decis să nu se mute pentru moment.

„Casa este terminată de două luni de zile. Am cumpărat-o construită, am scos tot din ea până la instalații și am refăcut-o în aproape cinci luni. A fost o investiție destul de mare. Inițial am zis că ne vom muta în ea, dar Adi a venit cu ideea de-a renunța la acest plan și să rămânem în casa în care locuim în acest moment, cu chirie. Este mult mai generoasă ca spațiu. Are opt dormitoare. Cea nouă are doar patru și o mansardă. Am primit o ofertă de nerefuzat de la cineva și vrem s-o vindem.”, a adăugat Anca Serea pentru sursa menționată anterior.