Cum se înțelege Anca Serea cu mama lui Adi Sînă. Cele două se întâlnesc rar: „Adi merge mai des”

Anca Serea și Adi Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi se înțeleg de minune. Sunt tot timpul împreună și au o familie superbă, copiii lor fiind cea mai mare mândrie a lor. Cum familia este pe primul loc, fanii vedetei s-au întrebat ce relație este între ea și soacra sa. Anca Serea a oferit mai multe detalii și a explicat de ce se vede rar cu mama soțului ei.

Vedeta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama lui Adi Sînă. Cele două se văd foarte rar, de câteva ori pe an doar, din cauza distanței foarte lungi. Cum în majoritatea timpului Anca Serea este la București cu copiii, iar programul este foarte încărcat, mama lui Adi Sînă îi vizitează din când în când de la Baia Mare.

Anca Serea și mama lui Adi Sînă se înțeleg foarte bine, iar vedeta i-a adus cuvinte de laudă soacrei sale. Totuși, ea a explicat că distanța foarte mare le ține departe, iar vizitele sunt rare. Cu toate acestea, Adi Sînă obișnuiește să meargă mai des la Baia Mare pentru a-și vizita mama, iar uneori îi ia și pe copii.

„De dimineață am plecat împreună cu copiii și cu Adrian. Mergem la Baia Mare. Da, sigur că da! (n.r să fie o distanță mai mică între ea și soacră). De ce nu? Este o femeie deosebită. Am foarte mult respect pentru ea și, da, este un om foarte de treabă, dar, din păcate, distanța este foarte mare și ea ajunge o dată sau de două ori pe an la București, eu cu atât mai puțin în zona aceea. Adi merge mai des, pentru că are mai multe concerte, dar eu nu am fost până acum, spre exemplu. Adi a decis să ne arate împrejurimile și copiilor locul unde s-a născut”, a declarat Anca Serea la Antena Stars, notează spynews.ro.