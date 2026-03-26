Sofia Richie a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta a dezvăluit prima imagine cu fiul său

Sofia Richie și Elliot Grainge au devenit din nou părinți pe 18 martie. Vestea cea mare a fost dată chiar de către Sofia, care a dezvăluit pe contul ei de Instagram prima imagine cu fiul său nou-născut, pe nume Henry Cecil Grainge.

În fotografie, bebelușul, îmbrăcat într-o ținută albastră, apare alături de sora sa, Eloise.

„Iubirile vieții mele”, a scris ea în descrierea imaginilor.

Vedeta a dezvăluit că va deveni mamă pentru a doua oară în toamna anului trecut. Aceasta a publicat atunci o imagine prin care își arăta cu mândrie burtica de gravidă.

„Sunt în drum spre lansarea acestor bebeluși”, a scris Sofia Richie pe contul ei de Instagram.

Detalii despre relația dintre Sofia Richie și Elliot Grainge

Sofia Richie este fiica legendarului muzician Lionel Richie, în timp ce Elliot Grainge este fiul președintelui și directorului executiv al Universal Music Group, Lucian Grainge. Relația dintre cei doi a venit după scurta idilă a lui Richie cu Matthew Morton, fiul celebrului restaurator Peter Morton, și după o relație de aproape trei ani cu Scott Disick.

În aprilie 2022, Sofia Richie a dezvăluit că s-a logodit cu iubitul ei, Elliot Grainge, după un an de relație. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Hawaii, într-un cadru de vis special amenajat pentru acest moment important.

„Pentru totdeauna nu este destul”, a spus Sofia Richie atunci, alături de imaginile în care este cerută în căsătorie de Elliot Grainge.

În 2023, Sofia Richie și Elliot Grainge s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase în Franța, unde au avut familia și prietenii alături. Vedeta a fost condusă la altar chiar de către tatăl ei, celebrul artist Lionel Richie. Sofia Richie a ales să poarte o rochie de mireasă Chanel personalizată.

„Sincer, cred că Elliot o va adora. El este cel mai mare susținător al meu când vine vorba de orice port. Dacă el nu plânge, voi fi foarte tristă”, a declarat Sofia pentru Vogue înainte de ziua ei cea mare.

După ce i-a spus „da” directorului muzical britanic, ea a îmbrăcat o rochie scurtă, albă, cu o floare de camelie în față.

„Pot să dansez și pot să mă mișc. Îmi place foarte mult! Este un Chanel tradițional. Voi mânca pizza și cartofi prăjiți în această rochie. Roagă-te pentru această rochie. Va fi misiunea vieții mele să mă asigur că nu i se va întâmpla nimic”, a declarat Sofia pentru outlet despre look-ul ei de recepție, menționând că intenționează să danseze.

La nunta celor doi au fost prezente mai multe vedete, printre care Paris Hilton, Carter Reum, Cameron Diaz și Benji Madden.

Înainte de nunta din Franța, Lionel Richie și-a amintit de momentul în care Elliot Grainge a venit la el pentru a primi binecuvântarea înainte de a o cere pe Sofia în căsătorie, în aprilie 2022, după un an de relație.

„Am crezut că o să leșine, dar a supraviețuit. Sunt profund îndrăgostiți, așa că tot ce pot să spun este că asta îți dorești cu adevărat ca tată”, și-a amintit artistul pentru Access.

În mai 2024, Sofia Richie a anunțat că ea și Elliot Grainge au devenit părinți pentru prima dată.

„Eloise Samantha Grainge 5-20-24 cea mai bună zi din viața mea”, a scris Sofia Richie pe Instagram, alături de o fotografie alb-negru cu picioarele micuței.

