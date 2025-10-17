Sofia Richie este însărcinată. Vedeta va deveni mamă pentru a doua oară

Sofia Richie este din nou însărcinată! Vedeta și soțul ei, directorul muzical Elliot Grainge, vor deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună o fiică, pe nume Eloise, care a venit pe lume în luna mai a anului 2024.

Sofia Richie este din nou însărcinată

Anunțul conform căruia Sofia Richie este însărcinată a fost făcut de către ea pe contul personal de Instagram. Vedeta a publicat o imagine prin care își arată cu mândrie burtica de gravidă. Fanii au fost luați prin surprindere de vestea ei.

„Sunt în drum spre lansarea acestor bebeluși”, se arată în anunțul făcut de Sofia Richie pe Instagram.

Detalii despre relația dintre Sofia Richie și Elliot Grainge

Sofia Richie este fiica legendarului muzician Lionel Richie, în timp ce Elliot Grainge este fiul președintelui și directorului executiv al Universal Music Group, Lucian Grainge. Relația dintre cei doi a venit după scurta idilă a lui Richie cu Matthew Morton, fiul celebrului restaurator Peter Morton, și după o relație de aproape trei ani cu Scott Disick.

În aprilie 2022, Sofia Richie le-a dezvăluit cu multă bucurie fanilor că ea și Elliot Grainge s-au logodit după un an de relație. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Hawaii, într-un cadru de vis special amenajat pentru acest moment important.

„Pentru totdeauna nu este destul”, a spus Sofia Richie atunci, alături de imaginile în care e cerută în căsătorie de Elliot Grainge.

În aprilie 2023, Sofia Richie și Elliot Grainge s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase care s-a desfășurat în Franța, unde au avut familia și prietenii alături. Vedeta a fost condusă la altar chiar de către tatăl ei, celebrul artist Lionel Richie. Sofia Richie a ales să poarte o rochie de mireasă Chanel personalizată.

La nunta celor doi au fost prezente mai multe vedete, printre care Paris Hilton, Carter Reum, Cameron Diaz și Benji Madden.

Înainte de nunta din Franța, Lionel Richie și-a amintit de momentul în care Elliot Grainge a venit la el pentru a primi binecuvântarea înainte de a o cere pe Sofia în căsătorie în aprilie 2022, după un an de relație.

„Am crezut că o să leșine, dar a supraviețuit. Sunt profund îndrăgostiți, așa că tot ce pot să spun este că asta îți dorești cu adevărat ca tată”, și-a amintit artistul pentru Access.

În mai 2024, Sofia Richie a anunțat că ea și Elliot Grainge au devenit părinți pentru prima dată.

„Eloise Samantha Grainge 5-20-24 cea mai bună zi din viața mea”, a scris Sofia Richie pe Instagram, alături de o fotografie alb-negru cu picioarele micuței.

Foto: Instagram

