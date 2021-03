Smiley vorbește despre un moment dificil din viața sa: „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”

Smiley a făcut declarații emoționante despre un moment dificil din viața sa peste care a fost nevoit să treacă. Artistul în vârstă de 37 de ani a povestit că în spatele piesei „Confesiune”, care face parte din albumul cu același nume lansat în 2017, s-a aflat un eveniment destul de greu și care pentru el are o semnificație aparte.

Smiley a mărturisit în podcastul lui Damian Drăghici că în trecut, cât timp se afla în America, tatăl său a făcut un atac cerebral, iar familia lui nu i-a spus acest lucru pentru a nu-l îngrijora. Într-o zi, când a discutat cu mama sa la telefon, și-a dat seama că nu este totul în regulă, aflând atunci ce se întâmplase de fapt cu tatăl său. „Când mi-a venit ideea piesei, refrenul ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam. Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună mama. Ei nu au vrut să îmi spună că au zis „sigur te îngrijorai, veneai, nu aveai ce să faci”, dar cu siguranță veneam.”

Smiley și-a continuat mărturisirea emoționantă și a spus că a izbucnit în lacrimi după ce a aflat ce s-a întâmplat cu tatăl său. În același timp, și-a găsit puterea și a început să lucreze la versurile piesei „Confesiune.” „După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus într-un dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri. În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: „Scrie, scrie!”. Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul ăsta: „Îmi e dor de tine, tata, vreau să ne vedem mai des.”

Artistul a adăugat că pentru el este una dintre piesele de pe acel album cu un puternic impact emoțional, având în vedere că în spatele inspirației a stat un eveniment atât de dificil peste care a trecut. „Am scris refrenul ăsta, am venit în țară și m-am luat cu treburile zilnice și într-o zi mergeam spre Iași cu avionul și în avion mi-am adus aminte de piesă că trebuie să o termin, că tata e pilot de aviație. Atunci, în avion, am scris și strofele. (…) Tocmai de asta s-a numit albumul „Confesiune” pentru că, pentru mine, aia e cea mai puternică piesă de pe album din punct de vedere emoțional”, a spus Smiley în podcastul lui Damian Drăghici.

Foto: Instagram

