O imagine cu Smiley și Gina Pistol i-a emoționat pe fanii vedetelor

O nouă imagine cu Smiley și Gina Pistol îi înfățișează pe cei doi cu doar câteva zile înainte de a deveni părinți, într-o ipostază foarte romantică. Fotografia a fost postată pe contul propriu de Instagram de către Gina Pistol, și a primit peste 120.000 de mii de reacții și sute de comentarii din partea fanilor, entuziasmați să privească cuplul atât de apropiat, în așteptarea nașterii fiicei lor.

Ce i-a emoționat cu adevărat pe fani este faptul că această imagine cu Smiley și Gina Pistol îi înfățișează pe cei doi sărutându-se, după ce vedetele au ținut ani la rând privată povestea lor de dragoste. Ei sunt împreună de aproape patru ani, dar au făcut publică relația cu mai puțin de un an în urmă. La scurt timp a venit și vestea că vor avea un copil, după luni de speculații în presă pe această temă.

După declarațiile inițiale, cei doi au ajuns să împărtășească cu fanii multe dintre momentele pe care le-au trăit împreună de-a lungul sarcinii Ginei, de la problemele de sănătate cu care s-a confruntat aceasta și până la planurile lor pentru camera fiicei lor. Smiley a declarat într-o emisiune TV că au decis deja și numele fetiței, dar nu l-a dezvăluit. „Ne-am decis asupra numelui, dar îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță. Sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. (…) Cred că o să fie foarte frumoasă. Abia aștept să o țin în brațe. Sunt puțin așa emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez.”

Noua imagine cu Smiley și Gina Pistol se înscrie, așadar, în tendința recentă a cuplului de a-și trăi și în fața publicului relația. Evident, comentariile din partea fanilor nu au întârziat să apară. „Love is in the air”, „Când două trusturi se unesc iese ceva frumos”, „Cred ca bebele deja este la ușă” sunt doar câteva dintre mesaje entuziaste pe care le-a primit Gina Pistol la postarea imaginii.

