Soția lui Adrian Nartea a născut. Actorul a publicat imagini adorabile cu familia

Soția lui Adrian Nartea, actorul din serialul „Vlad”, de la PRO TV, a născut o fetiță. Nartea a anunțat că Alina Ferinceac Nartea, soția lui, a născut în weekend, iar duminică acesta și-a dus fetele acasă.

Cu această ocazie, pentru a celebra fericita ocazie, actorul din „Vlad” a publicat pe conturile sale de pe rețelele sociale imagini cu Petra, fiica cea mică, și a împărtășit cu fanii săi un mesaj emoționant. Soția lui Adrian Nartea apare, de asemenea, în imagini, alături de cele două fiice ale sale și de soț.

„A venit! Am așteptat-o nouă luni și ieri le-am adus acasă! Începe un nou capitol în viețile noastre unde va trebui să avem din nou răbdare, multă multă iubire și zâmbete, chiar și atunci când plângem. Bine ai venit acasă, Petra! Te iubim enorm”, a scris Adrian Nartea pe pagina de Instagram.

Soția lui Adrian Nartea a mai dat naștere unei fiice, Mara, în urmă cu 5 ani. Cuplul a anunțat actuala sarcină încă din vară, fiind la vremea respectivă entuziasmați că îi vor oferi o soră Marei.

„Suntem destul de antrenați cu cealaltă, cu Mara, care are cinci ani. Abia aștept, e un nou capitol. Știi, dacă pandemia asta ne-a schimbat comportamentul, știi zicala aia cu ‘Doamne ajută’, eu o să zic de acum înainte – ‘Doamnele ajută’. Am cumpărat, în principiu, multe lucruri, însă sunt lucruri care au rămas de la Mara. Masa de înfășat, pătuțul și chestii de genul acesta. Am trecut o dată prin asta și suntem antrenați, nu știm dacă mai stăm noaptea să vedem dacă respiră sau nu. Asta-i panica părintelui în primele săptămâni”, declara Adrian Nartea în legătură cu pregătirile pentru venirea pe lume a Petrei, pentru publicația Click.

