Actorul Adrian Nartea va deveni tată pentru a doua oară

View this post on Instagram

6 ani de #sashatimeisthebesttime Trebuia să se nască pe 1 octombrie, dar a mai stat 14 zile, în care a fost doar al meu, a venit pe lume cu zâmbetul ăsta care îmi luminează fiecare pas și îmi dă încredere că totuși lumea în care trăim mai are o șansă. A venit cu toate visele lui, cu toată iubirea și cu atâta bucurie că uneori am senzația că mi se taie respirația când îl privesc. La mulți ani, minune minată, mama te iubește. Îți mulțumesc pentru că m-ai ales pe mine. ❤ Ce voiam să spun cu asta? Ah, da, au meritat din plin cele 10 ore de travaliu! 🙊🙈🙉 . . #mysuperhero #motherhood #love #familytime