Cum arată acum Angus T. Jones, actorul din serialul „Two And A Half Men”

Two And A Half Men a fost unul dintre cele mai apreciate seriale în perioada 2003-2015, cât timp a fost difuzat. Pe lângă actorii Charlie Sheen, Jon Cryer și Ashton Kutcher care au jucat în serial și au atras atenția publicului, a mai fost și Angus T. Jones, cel care l-a interpretat pe Jake Harper.

Dacă atunci era un adolescent simpatic, acum este un tânăr de 27 de ani, care nu mai apare atât de des în lumina reflectoarelor. Recent, Angus T. Jones a fost surprins de către paparazzi în apropierea casei lui din Los Angeles. Îmbrăcat cu un tricou negru cu un logo Apple, alături de o pereche de ochelari și o căciulă, actorul arată complet diferit acum.

Angus T. Jones a interpretat în Two And A Half Man rolul unui copil care locuia alături de tatăl său divorțat, Alan Harper, jucat de Jon Cryer, și unchiul său, Charlie Harper, interpretat de Charlie Sheen. Personajul său începuse să fie destul de controversat, fumând marijuana și având relații cu femei mai în vârstă.

În 2012, într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube al unei organizații religioase, The Forerunner Chronicles, el a anunțat că nu mai vrea să joacă în serial din motive religioase, după ce acesta s-a convertit la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. De asemenea, îi descuraja pe ceilalți să se mai uite la serial. „Dacă te uiți la Two and a Half Men, te rog oprește-te! Fac parte din acest show și nu mai vreau asta. Te rog nu-l mai urmări și nu îți mai umple capul cu mizerii. Nu pot fi creștin și să fac parte din serial. Nu pot fi o persoană cu frica lui Dumnezeu și să fiu într-un show tv”, spunea atunci Angus T. Jones.

Angus T. Jones și-a început cariera în actorie la vârsta de 5 ani, după ce a fost distribuit în filmul Simpatico din 1999, alături de Sharon Stone și Nick Nolte. După ce a renunțat la actorie, a urmat cursurile Universității din Colorado și s-a implicat în acțiuni de protejare a mediului. Ultimul său rol a fost în 2016, într-un episod din Horace and Pete.

În 2014, a făcut din nou declarații cu privire la rolul său din Two And A Half Man. „A fost greu pentru mine să fac parte dintr-un serial care râdea de probleme actuale. Eram un ipocrit plătit pentru că nu eram de acord cu ce spuneam în serial, însă o făceam.”

Într-un interviu pentru People din 2016, a spus că nu ignoră ideea de a se întoarce la actorie. „Ușa este cu siguranță încă deschisă pentru mine, dar iau lucrurile încet. Îmi place să călătoresc și să nu fiu implicat într-un singur proiect ani la rând.”

Foto: PR, Instagram

