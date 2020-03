Actorii din serialul VLAD povestesc ce activități fac alături de copiii lor în perioada aceasta

Adrian Nartea declară că educatoarea Marei le-a trimis teme pentru această perioadă, iar lui nu îi este ușor să își ajute fiica, grădinița pe care o frecventează fiind cu predare în limba germană. „E responsabilitatea noastră, ca părinți, să facem temele cu Mara, deși nu este ușor, pentru că nu suntem vorbitori de limba germană. Ba chiar ne uităm împreună la desene dublate în limba germană, pentru ca Mara să exerseze. În plus, zilnic inventăm diverse jocuri. Spre exemplu, Mara are concert aproape zilnic, iar publicul suntem noi.”

Olimpia Melinte spune că vede partea bună a lucrurilor și ia această perioadă ca pe o vacanță, pentru că vine după niște ani în care a muncit foarte mult. „Da, îmi fac griji pentru ceea ce se întâmplă în toată lumea, am emoții în legătură cu țara noastră și cu numărul de persoane infectate, sunt cu gândul la medicii care stau zilele astea în spitale, parte dintre ei sunt și din familia mea. Așa că n-am cum să nu trec prin momente grele, dar la noi acasă, în bula noastră, e liniște și pace, iar Sasha e tare fericit că putem sta împreună. Avem multe teme de făcut de la grădiniță, zilnic facem orele de engleză și germană, la indicațiile educatoarelor lui, dar pe lângă asta încercăm să descoperim lucruri noi. De exemplu, zilele trecute am făcut exerciții de pilates împreună, ceea ce a fost un spectacol în sine! Jucăm ascunsa în fiecare seară prin casă, acesta a devenit deja ritualul nostru de seară. De asemenea, am descoperit pe site-ul celor de la NASA un program făcut pentru copiii care stau acasă în această perioadă și învățăm cu bucurie lucruri noi despre spațiu, jucându-ne în același timp. Gătim împreună, jucăm fotbal pe terasă, am plantat flori și ne pregătim să vedem seria completă Stars Wars, pentru că Sasha își dorește de foarte mult timp să facă asta și în sfârșit…avem timp!”

Victoria Răileanu povestește că la ei în casă nu se stă locului aproape deloc, iar din momentul în care se trezește aude „Mami, trezește-te! Hai să ne jucăm”. „Mi se pare fascinant cum Carol vine cu idei și în lipsa de activități afară, își face jocul din ceea ce are. Are foarte multe jucării dar, în perioada asta, parcă nu le bagă în seamă chiar atât de mult. Ba chiar mi-a spus că vrea să facem curat iarăși în ele și să le mai dăm și altor copii. Eu îi citesc în fiecare seară, înainte de culcare. Acum este atras de știință și tocmai ce am terminat o carte foarte interesantă pe subiectul acesta. Mi-am propus să îl învăț să scrie până se va întoarce la grădiniță. El își alege trei cuvinte pe zi și dimineața, la prânz și seara scriem câte unul din ele. Deja văd progrese, văd cum prinde încredere în el. Cred că este foarte important să păstrăm o atmosferă cât mai sigură în casă, dar, în același timp, cred că trebuie să fim sinceri și să le spunem ce se întâmplă și cum ne simțim noi, fără să dramatizăm prea mult. Eu sper ca băiatul meu să își amintească cu plăcere de perioada asta. Îi văd fericirea pe chip pentru faptul că stăm împreună atât de mult timp și că ne conectăm atât de bine.”

