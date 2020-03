Katie Holmes dezvăluie modul în care încearcă să își țină fiica departe de paparazzi

Actrița Katie Holmes a acordat un interviu publicației InStyle în care a vorbit despre modul prin care și-a protejat fiica de presiunea paparazzilor de-a lungul anilor. „Am văzut recent pe un site făcut de către fani imagini cu ea de când era mică. În acea perioadă eram urmărite foarte mult. Voiam să ies cu ea afară, așa că ne plimbam prin parcuri la 6 dimineața deoarece atunci nu ne vedea nimeni”, a declarat Katie Holmes.

Cu toate că s-a simțit copleșită de atenția din partea presei, ea a dezvăluit și faptul că a avut parte și de câteva momente amuzante. „Au fost câteva momente amuzante în public. Atâția oameni pe care nu îi cunoșteam, și care ne-au devenit prieteni, ne-au ajutat să ieșim.”

Însă, Katie și-a amintit și de un episod în care a fost impresionată de bunătatea unui om. „A fost un moment incredibil în care cred că am plâns. Suri avea 6 sau 7 ani și a stat într-o noapte la un prieten, în timp ce eu vedeam baletul în Lincoln Center. La ora 10 am primit un apel: „Mami, poți să vii după mine?”. Am luat imediat un taxi și m-am dus la Battery Park să o iau. Era obosită. A adormit pe drum, iar când am ajuns, șoferul taxiului a deschis ușa și m-a ajutat să nu o trezesc. A fost atât de amabil.”

„O iubesc atât de mult. Cea mai mare dorință a mea a fost întotdeauna de a-i sprijini individualitatea. Să mă asigur că este sigură pe sine, puternică, încrezătoare și capabilă de orice. Și știu asta. Întotdeauna a avut o personalitate puternică”, a adăugat Katie.

Suri este fetița pe care Katie Holmes o are din căsnicia cu Tom Cruise. Katie și Tom s-au căsătorit în 2006, iar în 2012 au divorțat.

