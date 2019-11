Katie Holmes își arată cu mândrie vergeturile, iar același lucru ar trebui să îl facem și noi

În mod cert, Katie Holmes reprezintă un exemplu demn de urmat în ceea ce privește îmbrățișarea propriilor defecte. Ea a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini cu ea, iar într-una dintre ele, își arată cu mândrie vergeturile pe care le are.

Actrița în vârstă de 40 de ani a făcut o ședință foto pentru revista Vogue Australia, iar ea le-a împărtășit fanilor de pe Instagram câteva imagini din timpul ședinței foto. Katie poartă o bustieră sport, un sacou supradimensionat și pantaloni din mătase.

Ce a atras cu adevărat atenția a fost faptul că, în a doua imagine, i se văd vergeturile din jurul abdomenului. „Este extraordinar să lucrez cu o femeie atât de minunată”, a scris Katie pe Instagram, mesajul fiind unul care ar trebui să inspire femeile.

Chiar dacă imaginile cu ea sunt extrem de sexy, ceea ce ar trebui să reținem este faptul că vergeturile fac parte din noi și nu ar trebui să ne fie rușine să ni le asumăm.

Fanii lui Katie au văzut imaginile, iar ei au fost plăcut surprinși de faptul că ea nu le-a modificat și și-a asumat cu atâta mândrie acest lucru. „Iubesc cât de minunată și naturală ești cu corpul tău. Nu îți este teamă să îți arăți corpul așa cum este el”, „Atât de îndrăzneț!! Îmi place faptul că arăți cu mândrie semnele unei sarcini”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor. Imaginile pe care Katie le-a postat au strâns zeci de mii de aprecieri, ceea ce ne indică faptul că un număr foarte mare de oameni a fost de acord cu mesajul pe care ea l-a transmis.

În mod cert, este esențial să ne acceptăm așa cum suntem și să nu ne simțim inconfortabil cu faptul că avem vergeturi, celulită sau chiar kilograme în plus. Iar dacă aveai impresia că doar Katie Holmes își iubește corpul pe care îl are, află că nu este așa. În urmă cu un an, Rihanna a postat pe contul său de Instagram o imagine cu ea în costum de baie, în care își arată fără să îi fie teamă vergeturile.

Și modelul Ashley Graham a postat în urmă cu câteva luni o fotografie cu ea, în care arată modul prin care corpul ei s-a transformat pe parcursul sarcinii.

Dacă și vedetele de la Hollywood își îmbrățișează corpul, oricare ar fi defectele, cu siguranță și noi putem face asta. Așa că ar fi un moment potrivit să renunțăm la prejudecăți și să nu ne mai lăsăm afectate de așa-zisele presiuni puse asupra noastră și să începem să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem.

Foto: Hepta

