Smiley, surpriză pentru fani. Despre ce este vorba și când va avea loc: „O experiență unică și memorabilă”

Smiley pregătește publicului un concert unic în România.

După sold-out-ul concertului anunțat pe data de 30 octombrie, Smiley, unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală din România, aduce Armonie, spectacolul său pop-simfonic, pe scena Sălii Palatului și pe 31 octombrie și își invită publicul la o revoluție a conceptului de live, la o experiență hyperreală, cu un sunet imersiv de ultimă tehnologie mondială prin care fiecare om prezent în sală se va simți nu spectator, ci în mijlocul orchestrei Metropolitan Orchestra formate din 50 de instrumentiști și condusă de maestrul Daniel Jinga.

„Sunt peste 6 luni de când pregătim Armonie și simt entuziasmul și emoțiile unui început de drum. Senzaționala reorchestrare a fiecărei piese din spectacol pentru versiunea pop-simfonică ne obligă să alegem cea mai revoluționară redare o sunetului. Nu exagerez când spun că ne vom simți cu toții ca într-o altă dimensiune a muzicii și a sunetului live. Toate etapele de pregătire a show-ului sunt parcă inițiatice, pentru că rescriem tot și iese ceva suprem ca emoție, entertainment, tehnologie și experiență live.

Vor fi 50 de intrumentiști în orchestră, va fi Cea mai tare trupă din Sud-Estul Europei, vor fi invitați speciali, vor fi hituri, dar și piese noi, toate cu partituri rescrise de către Alex Racoviță și Radu Niculescu pentru o experiență unică și memorabilă, pentru un festin al muzicii. Nu mai vreau să vorbesc despre ce va fi, vreau să trăim împreună live ceva ce n-am mai trăit în această formă, să simțim grandoarea muzicii, într-un sunet rotund în care fiecare dintre noi se va simți personaj principal în Armonia vieții”, spune Smiley, dezvăluind publicului bucăți de inedit din culisele pregătirii concertelor Armonie din 30 și 31 octombrie, de la Sala Palatului.

Alături de o echipă tehnică de sunet, scenotehnică, producție video și lumini conectată la fenomenul show-urilor imersive reper la nivel mondial, cu inspirație din experiențele live oferite de Hans Zimmer, John Williams, Raye sau Jacob Collier, Smiley va așeza Armonie pe harta concertelor de valoare inernațională.

„Din punct de vedere tehnic, concertul Armonie aduce în premieră în țara noastră echipa L-Acoustics, producătorii unuia dintre cele mai bune sisteme de sunet la nivel global. Sistemul de ultimă generație L2 si L2D împreună cu tehnologia L’ISA (L-Acoustics Immersive Sound ART) revoluționează necesarul tehnic pentru setarea unui astfel de spectacol și aduce sunetul în mod egal pentru fiecare persoană din sală. Cu ajutorul acestei tehnologii, ARMONIE devine nu doar un spectacol muzical și o experiență memorabilă și unică marca Smiley, ci mai ales o desfășurare artistico-tehnică ce va marca scena muzicală din România și va defini noi standarde pentru astfel de evenimente, o conexiune perfectă, rotundă între public și actul artistic”, declară Narcis Claudiu, sound designer cu experiență internațională ce va implementa și coordona sistemele complexe de sunet imersiv ale concertelor Armonie.

Biletele la Armonie, o fuziune emoționantă dintre muzica pop al lui Smiley și rafinamentul orchestral, încă se mai pot achiziționa.

Foto: Petru Ivu

