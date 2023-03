Silviu Țolu, dezvăluiri inedite despre cum a cerut-o în căsătorie pe Lili Sandu: „Am aranjat să...”

De mai mulți ani, Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt fericiții părinți ai unui băiețel. Silviu a povestit despre momentul emoționant în care a cerut-o în căsătorie pe partenera lui chiar în Istanbul, orașul în care s-au cunoscut și au avut și prima întâlnire.

Lili Sandu și Silviu Țolu formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc, iar discreția lor în fața lumii a făcut ca relația lor să fie cu atât mai specială. Cei doi se iubesc enorm și sunt părinții unui copil superb.

Recent, Silviu Țolu a făcut dezvăluiri despre momentul emoționant în care și-a cerut iubita în căsătorie. Aceasta a avut loc în Istanbul, locul în care cei doi s-au întâlnit pentru prima dată și unde a început povestea lor de dragoste. Cu ajutorul unei prietene, Silviu Țolu a organizat o surpriză specială pentru partenera lui, prin intermediul căreia a reușit să o ducă pe iubita sa într-un loc frumos și romantic.

Silviu Țolu a organizat o petrecere aniversară surpriză pentru Lili Sandu, iar momentul cel mai emoționant s-a întâmplat în camera de hotel, după ce aceasta a primit un buchet de flori. Silviu i-a pus marea întrebare în timp ce era în genunchi în fața ei, iar o melodie specială se auzea în fundal, creând o atmosferă romantică și memorabilă.

„A fost tot la Istanbul pentru că am vrut să recreez prima noastră întâlnire. De ziua ei, în 2019, pe 28 mai am făcut în așa fel încât să organizăm o petrecere la Istanbul. Am aranjat să primească niște flori la hotel. Am scos inelul de unde era ascuns, am pus o melodie, aveam un inside joke și știam că se așteaptă să o audă atunci când se va întâmpla. Eram în camera de hotel, au venit florile, am scos inelul de unde era ascuns, adică într-o pereche de șosete și m-am urcat în pat, ea stătea și asculta muzică, m-am urcat așa într-un genunchi lângă ea și i-am oferit inelul”, a povestit Silviu Țolu.