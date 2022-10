Lili Sandu, declarații neașteptate despre relația cu partenerul ei, Silviu Țolu

Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și împreună au o familie superbă, exact cum și-au dorit. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 7 ani și nu s-ar fi gândit că vor ajunge în punctul de acum, ei având un băiețel superb, Thomas Jay, care în luna august a împlinit 2 ani.

Prezentatoarea TV de la „Vorbește lumea” a vorbit într-un interviu recent despre cum este în prezent relația cu partenerul ei, Silviu Țolu, declarațiile ei luând pe toată lumea prin surprindere.

„Nu cred că fericirea stă într-o hârtie. Noi am planificat nunta înainte de pandemie, apoi am amânat-o. Acum nu mai este o prioritate. Ne este bine împreună, avem o familie fericită şi asta e tot ce contează”, a declarat Lili Sandu pentru click.ro .

Lili Sandu se consideră o mamă norocoasă și foarte fericită, fiind foarte mândră de băiețelul ei.

În ceea ce privește schimbările care au avut loc în viața ei de cuplu în ultimii ani, Lili Sandu se declară recunoscătoare, fiind tare mândră de familia ei.

„Faptul că am descoperit ce înseamnă maturitatea într-o relaţie, că ştim să ne dăm voie să fim noi şi singuri, şi împreună. Am crescut amândoi în aceşti ani de când ne-am cunoscut, am învăţat cum să trecem peste fiecare provocare vi am adus pe lume un copil superb. Cred că sunt lucruri mai mult decât suficiente pentru care să fiu recunoscătoare şi care să mă facă să realizez că am o familie frumoasă”, a completat prezentatoarea.