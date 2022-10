Cum s-au cunoscut Lili Sandu și Silviu Țolu. Între ei este o diferență de vârstă de 12 ani: „Am simțit fluturii în stomac”

Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și împreună au o familie superbă, exact cum și-au dorit. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 7 ani și nu s-ar fi gândit că vor ajunge în punctul de acum. Prezentatoarea TV de la „Vorbește lumea” a povestit cum s-a cunoscut cu partenerul ei și cum simte diferența de vârstă dintre ei.

Artista și modelul s-au cunoscut la Roma, pe platourile de filmare. Vedeta se afla în Italia pentru o scurtă perioadă, iar ulterior s-a întors alături de Silviu în România. Deși în acea perioadă nu stătea prea mult la noi în țară, Lili s-a decis să rămână definitiv în România.

„ La un moment dat, am decis să plec în vacanță și trebuia să ajung în România, dar am ajuns la Roma, la o prietenă, pe platourile de filmare. Acolo l-am cunoscut pe Silviu. M-am întors în țară, pentru o perioadă, alături de el, dar nu am mai plecat, tot amânam câte o săptămână. Până la urmă, am realizat că trebuie să mă duc doar pentru a-mi rezolva toate lucrurile în America și a mă reîntoarce definitiv acasă. De fiecare dată când ne aniversăm relația, ne dăm seama că au trecut 7 ani, că avem un copil și ne gândim la începuturi, la cum a pornit totul. „, a spus Lili Sandu pentru Viva !

Vedeta a dezvăluit ce anume a atras-o la partenerul ei și ce a făcut-o să se îndrăgostească iremediabil. Deși a simțit acei „fluturi” în stomac la începutul relației lor, Lili Sandu a recunoscut că nu s-a gândit că va avea un copil cu Silviu și vor forma o familie fericită.

„Nu pot să explic că a fost ceva anume, a fost un tot, am simțit fluturii în stomac (zâmbește), reveniseră la viață, având în vedere că nu mai erau de ceva vreme. Era „the one pentru o perioadă… poate. Dar nu m-aș fi gândit că va fi tatăl copilului meu. Ne-am dus cu energia și cu vibe-ul, și asta facem și acum. „, a mai spus vedeta .

În ceea ce privește diferența de vârstă, Lili Sandu a recunoscut că la început a fost preocupată de acest aspect, fiind mai mult din cauza părerii celor din jur. Artista este mai mare decât Silviu Țolu cu 12 ani, însă pe parcursul relației lor cei doi au ajuns la concluzia că nu se resimte diferența mare de vârstă.

„Bineînțeles că, atunci când am aflat, primul gând a fost: ‘oare ce va spune lumea?’ Apoi, eu am crezut că este o diferență prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Însă ne-am dat amândoi seama că nu simțeam deloc această diferență de vârstă. Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații. Așa că am decis să nu ne gândim ce vor spune vecinii, oamenii. O perioadă, am ținut relația departe de ochii celorlalți, știau doar familiile noastre. El locuia la New York, a mai făcut un drum pentru a-și rezolva lucrurile, și apoi am revenit amândoi.”, a continuat Lili pentru sursa citată.