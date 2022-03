Shannen Doherty continuă plină de optimism lupta cu cancerul: „Noile bandaje m-au făcut să zâmbesc”

În 2015, Shannen Doherty, cunoscută pentru rolul din serialul Beverly Hills 90210, a fost depistată cu cancer de sân în stadiul IV. De atunci, actrița a suferit mai multe operații și a urmat tratamente de chimioterapie și radioterapie. Cu toate acestea, nu și-a pierdut niciodată speranța și a continuat să lupte împotriva cancerului. Într-o nouă postare făcută pe contul său de Instagram, Doherty ne arată încă o dată că este extrem de optimistă și că face tot ceea ce este necesar pentru a învinge boala.

În prima dintre ele o putem vedea purtând o mască de protecție, iar în cea de-a doua ne arată bandajul simpatic, plin cu inimioare.

Nu este însă pentru prima oară când Doherty face publice astfel de imagini. În toamna anului trecut, actrița a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii în care le arăta fanilor săi ce înseamnă cu adevărat a fi diagnosticat cu cancer. În prima fotografie o putem vedea pe Shannen cu părul complet ras, în timp ce stă în pat și își oprește o sângerare nazală cu ajutorul unui șervețel.

„E totul frumos? NU, dar e adevărat și am împărtășit asta în speranța că vom deveni mai educați, mai familiarizați cu felul în care arată cancerul. Sper ca astfel să îi încurajez pe oameni să facă mamografii, să facă controale regulate. În 2015 am fost diagnosticată cu cancer de sân. Am suferit o mastectomie și am făcut chimioterapie și radiații. Am avut multe sângerări nazale din cauza chimioterapiei„, a scris actrița pe contul său de Instagram.