Sezonul Simonei Halep a ajuns la final. Concluziile sportivei: „A fost cel mai greu moment pentru mine”

Sezonul Simonei Halep nu a fost cel mai propice performanței, însă a ajuns la final, iar sportiva privește cu încredere către ceea ce urmează în cariera ei. După ce a fost nevoită să abandoneze competiția de la Linz, Austria, unde ajunsese în semifinale și urma să joace împotriva altei românce, Jaqueline Cristian, Halep a făcut pe conturile sale de pe rețelele de socializare o scurtă recapitulare a unui an care i-a adus și bucurii (printre care mult mediatizata nuntă cu Toni Iuruc), dar și foarte multe dificultăți.

În primul rând, după cum a declarat chiar ea, sezonul Simonei Halep a fost marcat de decesul mătușii sale. „Ei bine, 2021… ai fost, hmmm, greu de descris. Să fiu cinstită, a fost un an incredibil de dificil. Chiar înainte de a începe, am suferit enorm ca familie, pentru că am pierdut-o pe una dintre cele mai apropiate rude, sora tatălui meu, mătușica mea. A fost o persoană puternică, specială, și va rămâne mereu în inimile și în gândurile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a trebuit timp să îl accept, dar am înțeles în cele din urmă că viața este astfel și că trebuie să trecem peste durere și să rămânem puternici.”

Confesiunea despre sezonul Simonei Halep a continuat pe același ton onest și vulnerabil: „Am fost epuizată emoțional pentru o lungă perioadă, și atunci am început să sufăr mici accidentări, până când a venit și cea mare, la Roma. Nu am știut cum să o gestionez, pentru că nu mă mai confruntasem niciodată cu așa ceva. Dorința mea de a juca era uriașă, dar nu am putut să joc câteva luni și am fost nevoită să ratez dragul meu Roland Garros și nu am putut să-mi apăr titlul de la Wimbledon. Am început să am probleme din punctul de vedere al încrederii în mine și să mă întreb dacă sunt capabilă să mă întorc de unde plecasem, dacă puteam să am încredere în corpul meu că va rezista.”, a mai scris sportiva, care s-a despărțit anul acesta de legendarul antrenor Darren Cahill, și a ajuns să ocupe acum, la finalul anului, locul 22 în clasamentul WTA.

„Pe repede înainte până astăzi, lucrul de care sunt cea mai mândră după toate aceste încercări este că astăzi am încredere că voi juca din nou bine și, cu multă muncă, voi crea alte momente memorabile pe teren. Anul nu a început bine, dar s-a terminat într-o notă pozitivă, și de-abia aștept ce urmează. Îi mulțumesc lui Darren că a fost alături de mine pe parcursul acestei perioade dificile. Îi mulțumesc lui Daniel pentru că a fost mereu acolo. Îi mulțumesc noului meu antrenor, Adrian, pentru că s-a întors și mi-a adus încredere și un zâmbet pe teren. Mulțumesc fizioterapeuților mei (kinetic sport medicine) pentru că au avut grijă de mine de fiecare dată. Mulțumesc familiei mele pentru că m-a susținut în orice situație. Mulțumesc prietenilor mei apropiați care mi-au fost mereu alături. Îi mulțumesc soțului meu pentru că este parte din viața mea ❤️ 2022, de-abia aștept să începi, dar acum am nevoie de o vacanță, te rog”.

Foto: Instagram

