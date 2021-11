Primele imagini cu Anastasia Chivu, fiica cea mică a lui Cristi Chivu, în rolul de debut în serialul Adela

Fiica cea mică a lui Cristian Chivu, Anastasia Chivu, şi-a făcut debutul în actorie şi va putea fi urmărită începând din această săptămână în serialul produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production pentru Antena 1, Adela. Aceasta a venit special în România, însoţită de mama sa, Adelina Chivu, pentru a participa la filmările pentru acest proiect, unde va interpreta un rol-cheie.

„Urmăream serialul Adela pe AntenaPLAY de acasă, din Italia şi mi-a plăcut!”, a mărturisit mama Anastasiei, Adelina Chivu, în vreme ce Anastasia a povestit că actoria este visul său: „Tot timpul mi-am dorit să fiu actriţă, mi-a plăcut mult ideea! Mama îmi zice Demi Moore!”, a mai dezvăluit micuţa, care visează ca în timp să ajungă o mare actriţă la Hollywood.

Începând de joia aceasta, de la 20:30, la Antena 1, telespectatorii o vor putea urmări pe Anastasia în rolul Dianei, sora lui Lucian (Daniel Nuţă), o fetiţă de 10 ani, născută la New York şi care în prezent locuieşte la internat. „Este foarte fain aici, îmi place mult şi chiar dacă la început mi-a fost puţin greu şi aveam emoţii, m-am obişnuit repede. În serial sunt o fată de 10 ani, care vine special din America să-l caute pe fratele său, Lucian!”, a dezvăluit Anastasia Chivu.

Alături de Anastasia, din distribuţia serialului de la Antena 1 mai fac parte şi fata lui Marius Lăcătuş, Dominique (Tania) şi fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto (Floppy), două personaje care vor interacţiona mult cu Diana.

Desigur, Adelina își arată tot sprijinul pentru fiica ei. „Ea de când era micuță îmi arăta că poate să plângă la comandă, a fost cu tatăl ei pe niște platouri de filmare, i-am spus, dacă vrei pot să te ajut să fii și implicată, nu doar în vizită și inițial am crezut că e vorba despre ceva foarte mic, mai mult o animație, ca să își dea ea seama dacă îi place sau nu și când am primit scenariul, am văzut că avea vreo cinci episoade și foarte multe replici”, a declarat Adelina despre primul rol în care joacă Anastasia Chivu, care a adăugat și că primul job al fiicei sale a speriat-o puțin. „Un pic m-am panicat, pentru că nu ştii cum reacţionează un copil. Se poate bloca, dar a fost minunată”, a declarat aceasta.

Foto: Instagram, PR

